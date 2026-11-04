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Honda V3 à compresseur électrique : une sportive après le roadster

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

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Après la version roadster intégrant son tout nouveau moteur V3 avec compresseur électrique, Honda a dévoilé lors du salon de Milan un premier prototype reposant sur cette plateforme inédite.

Honda V3 à compresseur électrique : une sportive après le roadster

Honda a été généreux cette année sur le salon de Milan.

La marque japonaise, au milieu de ses nouveautés 2027 appelées à intégrer le catalogue dans les prochaines semaines, a dévoilé la version définitive de sa V3R 900 E-Compressor.

Si Honda n’a malgré tout pas encore annoncé de date pour le lancement commercial de son roadster, la marque a profité de l’édition 2026 de la grand-messe du monde de la moto pour exposer au public une version totalement inédite embarquant le nouveau moteur à trois-cylindres.

Le constructeur japonais propose un avant-goût prometteur au salon EICMA 2026 : un prototype de moto supersport, propulsée par le moteur V3 900, est en effet exposé sur le stand.

Honda V3 à compresseur électrique : une sportive après le roadster

Cette moto, dont on ignore encore tout hormis la motorisation ne pourra toutefois pas s’aligner en compétition avec son compresseur électrique, les règlements internationaux interdisant formellement la suralimentation des moteurs.

Honda V3 à compresseur électrique : une sportive après le roadster

Une future sportive pour révolutionner le catalogue Honda ?

En revanche, rien n’interdit toutefois à Honda de produire la moto comme modèle de série uniquement, en proposant une alternative aux sportives du catalogue actuel de la marque japonaise.

Honda V3 à compresseur électrique : une sportive après le roadster

La moto profitera ainsi de la toute nouvelle motorisation trois-cylindres, un bloc qui selon Honda permet à un moteur de 900 cm³ d’atteindre des performances comparables à celles d’un moteur de 1 200 cm³.

Honda V3 à compresseur électrique : une sportive après le roadster

Selon les habitudes de Honda, on imagine pouvoir découvrir une version plus aboutie de la moto, voire un prototype lors de la prochaine édition du salon EICMA de Milan l’année prochaine. D’ici là on en apprendra peut-être plus sur celle qui pourrait venir garnir le catalogue Honda dans le futur.

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