Buell Leviathan à Bonneville : 400 ch pour viser 400 km/h … et seulement 287 km/h pour la première sortie
Sur le papier, l'équation semblait presque simple : plus de 400 ch à la roue arrière, une Buell spécialement préparée et un objectif fixé au-delà des 250 mph, soit 402 km/h. Mais pour sa première confrontation avec le sel de Bonneville, le monstrueux Leviathan n'a atteint « que » 178,531 mph, environ 287 km/h. Un échec ? Pas vraiment. Car l'équipe vient surtout de découvrir qu'à Bonneville, disposer de 400 ch ne signifie absolument pas pouvoir les transmettre au sol.
Le chiffre est spectaculaire : 401 ch à la roue arrière pour un V-Twin Buell de 1190 cc turbo. Le couple annoncé dépasse 292 Nm et certains composants de la moto ont même été conçus en considérant une limite mécanique de 300 mph, soit 483 km/h. Le Leviathan porte donc plutôt bien son nom.
Pourtant, lors de la Bonneville Speed Week 2026, Jacob Stark a dû se contenter de 178,531 mph, soit 287,3 km/h. L'explication tient en un mot : motricité.
Un burnout à plus de 280 km/h
Ni Stark ni le Leviathan n'avaient auparavant affronté Bonneville. Et contrairement à ce que pourrait laisser penser une simple tentative de record, impossible d'arriver sur le sel et d'ouvrir immédiatement les gaz en grand.
Le pilote doit progresser à travers différentes licences avant d'être autorisé à atteindre les vitesses supérieures. La première mission de Stark consistait ainsi simplement à dépasser 125 mph, environ 201 km/h, afin d'obtenir sa licence D.
Mais à mesure que la vitesse augmentait, le comportement du Leviathan s'est radicalement transformé. Passé environ 150 mph, soit 241 km/h, les difficultés sont devenues sérieuses. La quatrième vitesse a notamment révélé l'ampleur du problème : alors que la moto avançait beaucoup moins rapidement, la roue arrière atteignait une vitesse de rotation correspondant à plus de 200 mph, soit 322 km/h.
Autrement dit, Stark devait gérer quelque chose ressemblant à un gigantesque burnout… alors qu'il roulait déjà à plus de 280 km/h. Avec 400 ch, le problème n'était plus d'aller vite. C'était de réussir à faire avancer la moto.
287 km/h, mais une étape importante
Stark a néanmoins poursuivi son apprentissage jusqu'à obtenir sa licence B, lui donnant finalement accès au Long Course de cinq miles. C'est là que le Leviathan a enregistré ses 178,531 mph. Très loin des 250 mph espérés, certes, mais avec une quantité considérable de données désormais disponibles pour les ingénieurs.
Car Bonneville constitue un environnement très particulier. La puissance obtenue au banc ne sert à rien si le pneu ne peut pas la transmettre au sel. À ces vitesses s'ajoutent ensuite la stabilité, l'aérodynamique, les rapports de transmission et la nécessité de conserver une roue arrière suffisamment contrôlable pour continuer à accélérer.
Une Buell née pour dépasser les 400 km/h
Le projet trouve son origine dans la liberté accordée par le PDG de Buell, Bill Melvin, à Jacob Stark pour explorer les limites de la plateforme 1190. Le résultat mélange notamment le châssis de la Super Cruiser avec des éléments de carrosserie issus des Hammerhead et 1190RS.
FOX fournit les suspensions tandis que des roues en aluminium forgé et des moyeux de pignon spécifiques ont été développés pour les vitesses extrêmes envisagées. La mécanique possède donc théoriquement largement de quoi aller plus vite.
Mais Bonneville vient de rappeler à Buell une règle fondamentale des records de vitesse : les chevaux ne constituent que le début du problème. Leviathan possède déjà la puissance nécessaire pour rêver des 400 km/h. Il faut maintenant parvenir à la transformer en vitesse réelle.
Et quelque part sur le sel de l'Utah, plus de 100 km/h séparent encore les 401 chevaux du Leviathan de l'objectif complètement fou pour lequel ils ont été réunis.
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