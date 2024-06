L'actu de la semaine : Ducati choisit Marquez, une innovation à venir chez KTM, la future Yamaha Ténéré 700 se précise, le retour de Buell en Europe et la Harley-Davidson Road Glide 2024 à l'essai

À la Une cette semaine

Coup de tonnerre en MotoGP !

Alors que tout le monde attendait la signature imminente de Jorge Martin dans le team officiel Ducati, il n'a fallu que quelques heures pour que tous les plans du constructeur italien ne tombent à l'eau. La faute à l'intransigeance d'un homme, Marc Marquez, qui ne souhaitait pas poursuivre l'aventure avec les Rouge ailleurs que dans le team officiel. Craignant de perdre le Catalan, Ducati a alors fait marche arrière toute pour s'empresser de proposer un contrat à Marc Marquez, entraînant une réaction immédiate de Jorge Martin, qui convoitait également le poste, et qui a finalement décidé de filer chez Aprilia récupérer un guidon d'usine.

L'été s'annonce bouillant dans les paddocks du MotoGP.

Révolution attendue pour la future KTM 1390 Super Adventure

Comme cela a déjà été annoncé, une nouvelle génération de KTM Adventure viendra garnir le catalogue du constructeur autrichien dans les prochains mois : les 1390. Parmi ces nouveautés attendues, la 1390 Super Adventure, qui, outre une mise à jour importante de son design, devrait embarquer une technologie inédite chez KTM : une transmission semi-automatique. Une innovation confirmée il y a quelques jours par l'engagement par KTM d'un prototype sans levier d'embrayage dans une compétition enduro.

La future Yamaha Ténéré 700 roule déjà

Décidément, cela bouge sur le marché des trails, avec la future Yamaha Ténéré 700 aperçue en plein développement. Selon des clichés publiés par nos confrères de Motorradonline.de, une nouvelle Ténéré 700 est en préparation et devrait apporter de nombreux changements à l'actuelle génération, sur le marché depuis 2019. De nombreux changements sont attendus, tant au niveau de look général que des suspensions ou même des caractéristiques du moteur bicylindre CP2, notamment à travers de nouvelles prises d’air. Une nouvelle génération de la Ténéré 700 que l'on pourrait découvrir dès cette année.

Des ambitions retrouvées pour Buell

Après des années de galères et de tempêtes conclues par une énième renaissance en 2021, la marque américaine Buell semble enfin avoir retrouvé un certain équilibre. Un redressement que Buell entend poursuivre en signant son retour sur de nouveaux marchés, avec comme première étape, le Canada. Un premier pas international qui devait ensuite conduire le constructeur américain à se développer en Europe, et notamment en France, où Buell est déjà à la recherche de partenaires afin de favoriser son arrivée prochaine.

À l'essai cette semaine : la Harley-Davidson Road Glide 2024

Redessinées, plus performantes et mieux équipée, les Harley Davidson Road Glide et Street Glide ont largement évolué à l'occasion de ce millésime 2024, et constituent une synthèse entre les versions ST 2022 et les modèles CVO 2023. Une Harley-Davidson Road Glide 2024 disponible à partir de 31 790 euros que Caradisiac Moto a essayé en conditions automnales. En plein mois de mai.