Essai - Harley Davidson Road Glide 2024 : entre ST et CVO

Cela ne saute pas forcément aux yeux mais les Harley Davidson « touring » connaissent de fréquentes évolutions. C’est le cas des Road Glide et Street Glide 2024, qui ressemblent esthétiquement aux précédentes telles les CVO 2017 mais n’en sont pas moins complètement remaniées. Dans ce nouveau millésime, les deux touring constituent une synthèse entre les versions ST 2022 (que nous avions essayée en Street Glide) et les fantastiques CVO 2023, que nous avions aussi essayés en Street Glide et qu’il est bien difficile d’oublier !

Des anciennes touring ST, les Street et Road Glide reprennent la base moteur V twin à 45° et 4 soupapes par cylindre « Milwaukee Eight », de 117 ci, soit 1923 cm³. Des CVO 2023, l’habillage redessiné dans un style rétro futuriste encore plus iconique avec éclairage full led, clignotants intégrés, refroidissement liquide des culasses, assistances électroniques complètes avec centrale inertielle, grand écran TFT couleur de 312 mm, tactile et compatible CarPlay sans fil et commodos redessinés. Le tarif en version de base (chromes et coloris gris) passe à 31 790 €, soit 400 € de moins que les « Special » 2023 à moteur 114 ci. Pour les coloris, à l’instar du modèle que nous vous présentons ici, ces machines sont très largement chromées (moteur, échappement, habillage de fourche, guidon…) mais il est possible de les commander en « finition moteur noire » pour un supplément de 1 550 € : les chromes disparaissent alors et les motos gagnent un look dark custom très réussi. Quand aux coloris éclatants, il faut rajouter 600 €.

Nez de requin

C’est au guidon d’une Road Glide que nous avons découvert ce millésime 2024 (nous avons aussi essayé une Street Glide pour comparer, nous y reviendrons). Un modèle qui se caractérise par la démesure de son demi-carénage iconique positionné en porte à faux avant. Ce large appendice est surnommé « shark nose », soit nez de requin, en raison du profil acéré évoquant le redoutable prédateur. La mouture 2024 équipée de la nouvelle optique de phare full led intégrant les clignotants renforce encore l’agressivité de l’ensemble.

Outre leur nez, les Road Glide se distinguent par leur guidon dit « ape hanger », au profil chopper qui projette les mains en hauteur et écarte les bras. La conduite de la moto et finalement, l’expérience est totalement à part.

Base de ST

Exception faite des ces deux points, la base commune aux versions Road Glide et Street Glide est très proche de celle des ST 2022 : ces motos sont équipées de larges jantes alu de 19’’ et 18’’ chaussées de Dunlop D408F et D407T, le combiné amortisseurs arrières gagne quelques mm de course par rapport aux Road Glide Special 114 et des réglages de précontrainte sur chaque élément. L’hydraulique de la fourche télescopique de 49 mm est retouché. Le freinage combiné reste assuré par des étriers axiaux 4 pistons pinçant des disques de 320 mm et par un disque de 300 mm à l’arrière pincé par un étrier 4 pistons.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Les deux modèles sont équipés de marche pieds et d’un sélecteur à simple branche ainsi que de larges reposes pieds passager. Les leviers ne sont pas réglables.

Le moteur « 117 » 2024 conserve les mêmes côtes que le 2022, soit 103,5 x 114,3 mm pour 1923 cm³ mais le V Twin est néanmoins retouché : son corps d’admission de 58 mm est alimenté par une boîte à air issue des CVO ; le volume augmente de 50 % et atteint 4L. Le rapport volumétrique augmente de 0,1:1. Ce moteur reçoit également le refroidissement liquide des culasses. En revanche, le système de variation du calage de l’arbre à cames VVT des CVO n’est pas repris. La puissance passe de 103 ch à 5 450 trs/mn à 107 ch à 5 020 trs/mn et le couple, de 16,9 mkg à 17,6 mkg à 3 500 trs/mn. Une évolution d’autant plus sensible que le poids baisse de 2 kg (par rapport à une Road Glide ST 2023). La moto est équipée d’une centrale inertielle et les assistances sont optimisées en virage.

Un tableau de bord de 30 cm, compatible CarPlay

L’ancien tableau de bord à deux cadrans et petit écran TFT est remplacé par l’immense dalle tactile couleur de 12,5’’, soit 31 cm apparue sur les CVO 2023.

Et comme sur les CVO, les possibilités d’adaptation du caractère moteur sont conséquentes : on peut sélectionner l’un des trois modes de conduite prévu par Harley Davidson (Sport, Road et Rain) qui combinent cartographie moteur, frein moteur, réponse à la poignée de gaz, mode d’ABS et de traction contrôle ou personnaliser un mode dans lequel chaque paramètre est réglable (cartographie moteur route, sport, pluie, 5 degrés de frein moteur, 5 degrés de réponses à la poignée de gaz, l’antipatinage en route, sport ou pluie et l’ABS en route ou pluie).

Info Loisir et aspects pratiques

Un tel tableau de bord est évidemment performant en matière d’infoloisir. Pour les possesseurs de smartphones à la pomme, le système de réplication CarPlay sans fil est disponible sur cette moto à condition d’appairer un intercom de casque ; aussi, plus besoin d’utiliser un modèle spécifique Harley Davidson, notre Cardo Packtalck Edge fonctionnait parfaitement. Une application de navigation est également intégrée. Tout comme la radio.

Coté sono, deux haut-parleurs de 50 W sont positionnés de part et d’autre de l’écran. La contenance du réservoir ne varie pas mais et le bouchon est désormais placé en position centrale, et monté sur charnière. Il ne ferme pas à clé. Les valises plastiques habituelles (fermant à clé) sont démontables pour accéder aux réglages de précontrainte des amortisseurs. Deux vide-poches sont proposés. Aussi, les Street et Road Glide 2024 bénéficient en série du démarrage sans clé, du régulateur de vitesse, de capteurs de pression des pneumatiques et d’une alarme. Les poignées chauffantes sont optionnelles mais la moto étant précâblée, la modification peut se faire de manière simple et rapide.