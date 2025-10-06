Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Buell

La Buell Super Cruiser arrive enfin !

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

Annoncée en 2023, la Buell Super Cruiser vient d’entrer en production dans l’usine américaine de Buell. Le modèle développé en relation avec le designer Roland Sands sera commercialisé à partir de 25 900 $ (soit environ 22 200 €).

L’activité bat son plein dans la petite usine Buell située à Grand Rapids, dans le Michigan (Etats-Unis), avec l’entrée en production de l’attendue Super Cruiser.

Annoncé il y a plus de deux ans, le modèle développé en relation avec le célèbre designer Roland Sands repose sur un bicylindre en V de 1 190 cm³ à refroidissement liquide qui, selon les chiffres dévoilés par Buell, développe 175 chevaux et un couple maximal de 127 Nm à 8 500 tr/min.

Le freinage est assuré par deux disques Brembo de 320 mm avec étriers monoblocs à 4 pistons. La fourche et l’amortisseur arrière sont fabriqués par FOX. Le poids total de la moto est de 220 kg. Présentée comme un modèle à mi-chemin entre le custom traditionnel américain et un roadster sportif, la Super Cruiser dispose de roues de 17 pouces.

Le power cruiser américain est entré en production

Prévue pour 2024, puis finalement reportée à cette année, la Buell Super Cruise s’apprête donc enfin à arriver sur le marché en petite série.

« Nous sommes fiers du talent dont notre équipe a fait preuve pour transformer le Super Cruiser, une idée audacieuse, en une moto artisanale alliant performance et art. Nous allons progressivement accélérer la production afin que chaque pilote ressente une connexion directe avec sa Buell dès le premier coup d’accélérateur », explique Bill Melvin, le PDG de Buell Motorcycle Co.

Power cruiser au style minimaliste créé avec Roland Sands, la Buell Super Cruiser est commercialisée à partir de 25 900 $, soit environ 22 200 euros selon le taux de change actuel.

