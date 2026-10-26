Par peur des attaques militaires, le Dakar s'enfuit d’Arabie Saoudite pour 2027

Depuis 2020, le Dakar se court loin d’Afrique : dans les dunes du désert d’Arabie Saoudite, après avoir choisi des pays d’Amérique du sud précédemment (rappelons que l’organisateur avait dû arrêter d’organiser son arrivée au Sénégal en 2007 à cause de risques liés à des activités terroristes sur le parcours dans les pays environnants).

Mais en raison de l’évolution du contexte géopolitique international, le Dakar se fait justement rattraper une nouvelle fois par les dangers de ce type : il se trouve que depuis l’intensification de la guerre en Iran, l’Arabie Saoudite fait régulièrement partie des pays visés par l’Iran et ses alliés dans des attaques militaires.

Le Dakar 2027 n’ira pas en Arabie Saoudite

Alors qu’on attend toujours de savoir ce que fera le championnat du monde de Formule 1 qui doit se courir au Qatar et à Abu Dhabi après avoir déjà annulé le Grand Prix d’Arabie Saoudite en avril dernier, l’organisateur du Dakar publie déjà sa décision : le rallye-raid n’ira pas en Arabie Saoudite pour sa prochaine édition prévue du 1er au 15 janvier 2027.

« Le Dakar 2027 aura bien lieu. L’édition 2027 se déroulera sur un autre territoire et sera organisée par A.S.O. Le lieu fera l’objet d’une annonce distincte dans les prochains jours. A.S.O. est en contact direct avec les concurrents, les équipes et les partenaires afin de les accompagner dans la préparation de cette édition », peut-on lire dans le communiqué officiel. A un peu plus de deux mois de son départ, trouver une nouvelle terre d’accueil à temps pour le Dakar ne va sans doute pas être chose facile !

Le Dakar revient en 2028 en Arabie Saoudite

L’organisateur précise cependant qu’il s’agit d’une décision exceptionnelle et que le Dakar doit revenir en Arabie Saoudite dès 2028 : « L’Arabie Saoudite accueillera le Dakar 2028, une édition historique qui célébrera la 50e édition du rallye. Les deux organisations travaillent d’ores et déjà ensemble pour faire de ce rendez-vous un moment exceptionnel pour le Dakar et pour le Royaume, avec la volonté commune de proposer à nouveau un événement emblématique de dimension mondiale, répondant aux plus hauts standards d’exigence ». A condition, bien sûr, que le contexte géopolitique évolue favorablement d’ici là…

Rappelons que Dacia ne remettra pas en jeu son titre de 2026, avec un duel entre Ford et Toyota qui se profile pour la prochaine édition 2027 (si elle se tient).