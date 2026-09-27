400 000 euros la Peugeot 605 ? Oui, mais c’est une bête du désert

Une Peugeot 605 à près de 400 000 euros ? À ce prix, on attendrait au minimum quelques lingots dans le coffre. Mais cette IPSO-E.Leclerc 4x4 n’a de la paisible grande berline française que la silhouette. Construite à la fin des années 1990 pour le rallye-raid, elle repose sur un châssis tubulaire et cache sa mécanique derrière l’habitacle.

Son bloc V6 PRV atmosphérique de 3 997 cm³ -un choix notamment dicté par l’évolution du règlement, qui avait écarté certains prototypes essence turbocompressés- entraîne les quatre roues via une boîte SADEV à cinq rapports et une boîte de transfert. Ajoutez huit amortisseurs Donerre, soit deux par roue, des freins AP Racing à six pistons et deux réservoirs : voilà une 605 davantage préparée pour avaler les dunes que pour rejoindre en douceur la sous-préfecture.

Un bout d’histoire

L’exemplaire affiché 399 990 euros est présenté comme le seul encore fonctionnel dans sa configuration d’origine. Piloté notamment par Pierre Lartigue et Bruno Gilles, il a été restauré en 2021 avant de participer au Dakar Classic 2022. À ce tarif, ce n’est donc pas vraiment une 605 que l’on achète, mais un morceau improbable de l’histoire du rallye-raid.