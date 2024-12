Effectivement, la Peugeot 605 a été lancée non terminée, la preuve en vidéo

Le scandale a éclaté en 1992. La presse s’était fait écho des nombreux problèmes de fiabilité rencontrés par les Peugeot 605 et Citroën XM. Ces deux cousines techniques, lancées en 1989, incarnaient les grandes ambitions de PSA en matière de haut de gamme, et le moins qu’on puisse dire, c’est que technologiquement, elles étaient largement au niveau. Même leur finition atteignait des standards convenables dans la catégorie.

Seulement, leur développement a duré trop longtemps. Ainsi, la 605 n’a-t-elle pris le relai de la 604 que trois ans après la disparition de celle-ci, à un moment où de surcroît, la 505 qui chapeautait la gamme Peugeot, paraissait bien archaïque. Surtout face à une Renault 25 dont le succès ne se démentait pas. Affublée de bien des défauts de fiabilité, elle aussi, à son lancement, elle a su remarquablement redresser la barre et se vendre par centaines de milliers d’exemplaires. A la grande fureur des pontes de PSA !

Mais ceux-ci étaient également très près de leurs sous, chose compréhensible le groupe ayant frôlé la faillite au début des années 80 (les BX et 205 ont sauvé le groupe). Mais après avoir vu des prototypes terminés mais pas encore prêts pour l’industrialisation, ils auraient exigé qu’on effectue des économies sur la fabrication, notamment du côté du faisceau électrique. Et que l’on accélère le lancement des deux modèles.

Résultat, les XM et 605 ont été mises sur le marché bien trop tôt, ce qui s’est traduit par des pannes en cascades, touchant à tous les recoins des voitures. Si la clientèle tolérait encore ce genre d’irrespect au début des années 70 (heureusement pour les Citroën GS et CX !), il en allait très, très différemment à la fin de la décennie 80. Et ce qui devait arriver arriva : en 1992, un énorme rappel a été mis en place, notamment pour la 605, opération de sauvetage dont on a énormément parlé. Les SV24 de haut de gamme retournaient carrément à l’usine, après avoir été récupérées chez leur propriétaire.

Effectivement, la Peugeot 605 a été lancée non terminée, la preuve en vidéo

Quant aux autres versions, elles étaient corrigées en réseau et ces vidéos montrent l’étendue des réfections sur la 605 : à l’évidence, cette voiture n’était pas terminée lors de son lancement, puisque les « mises à niveau » concernent surtout ces détails que l’on peaufine lors des six derniers mois du développement d’un modèle… Ahurissant !

Effectivement, la Peugeot 605 a été lancée non terminée, la preuve en vidéo

Effectivement, la Peugeot 605 a été lancée non terminée, la preuve en vidéo

Malgré ces onéreuses campagnes les XM et 605 ont vu leur carrière sabotée par les choix désastreux de la direction de PSA. Après les rectifications, les ventes ne sont jamais remontées à leurs niveaux précédents, qui étaient flatteurs. La R25 n'a donc jamais été inquiétée ! La fiabilité des cousines de PSA n’était d’ailleurs pas devenue irréprochable…

Question : PSA, désormais intégré à Stellantis, a-t-il enfin procédé à toutes les vérifications nécessaires avant la commercialisation de son nouveau moteur Puretech à chaîne, allié à une boîte Punch de conception inédite ? Espérons-le…