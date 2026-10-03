Quel est ce raid en Twingo pour les étudiants ?

Dans moins de deux ans, les jeunes de 17 à 25 ans auront l’occasion de vivre une expérience hors du commun. Du 22 février au 2 mars 2028, des équipages de deux jeunes par Twingo 1 traverseront les paysages désertiques du Maroc, avec pour objectif de rejoindre Marrakech après un départ depuis l’Espagne. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.

Cette traversée n’est en réalité pas qu’un simple raid. L’événement est présenté comme une véritable expérience humaine, notamment grâce à la découverte de régions défavorisées du Maroc, mais aussi aux différentes péripéties que les participants pourront rencontrer au cours de ces dix journées.

Un coût non négligeable

Ce genre d’événement n’est évidemment pas gratuit. Pour pouvoir y participer, les organisateurs proposent une inscription au tarif de 2 940 euros, soit 1 470 euros par participant.

Mais en réalité, l’événement est bien plus onéreux qu’il n’y paraît. En effet, une partie de la logistique, comme l’assurance, les repas, l’achat et la préparation de la Twingo 1, les équipements ou encore les dons, reste à la charge des participants. Pour prendre en compte l’ensemble de ces dépenses, Twing Raid prévoit un budget moyen de 6 940 euros par équipage, soit 3 470 euros par personne.

C’est pour cette raison que les participants ont la possibilité de faire appel à des sponsors. En clair, ils peuvent solliciter, plusieurs mois avant le départ, leur école ou différentes entreprises afin de réunir le budget nécessaire pour participer à l’événement.

La solidarité au cœur du projet

À travers le Twing Raid Student, les organisateurs souhaitent sensibiliser les jeunes aux enjeux de solidarité en venant en aide aux populations marocaines les plus démunies.

L’événement est en effet organisé en collaboration avec les Restos du Cœur ainsi qu’avec la Fondation MJID. Dans ce cadre, les organisateurs demandent aux participants d’effectuer plusieurs dons et de prendre part à différentes actions solidaires. Au départ du raid, les équipages remettent « 10 kg de denrées alimentaires et de produits d’hygiène collectés par les Restos du Cœur », dans le but de soutenir les associations locales ainsi que les personnes les plus en difficulté.

Les participants auront également l’occasion de distribuer des kits scolaires dans certaines des écoles primaires les plus isolées du pays, « contribuant à améliorer l’accès à l’éducation de plus de 450 élèves vivant dans des régions manquant de moyens ».