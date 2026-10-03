Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault Twingo

Quel est ce raid en Twingo pour les étudiants ?

Dans Sport Auto / Rallye raid

Baptiste FREBOURG

6  

Les étudiants auront l’occasion de vivre une expérience automobile dont ils devraient se rappeler toute leur vie. L’agence événementielle spécialisée dans la création et l’organisation de rallyes automobiles et de voyages d’aventure en Europe et à l’international, Acces Organisation Group, vient de lancer la première édition du Twing Raid Student.

Quel est ce raid en Twingo pour les étudiants ?
Le Twing Raid Student se déroulera du 22 février au 2 mars 2028 (Crédit : Twing Raid)

Dans moins de deux ans, les jeunes de 17 à 25 ans auront l’occasion de vivre une expérience hors du commun. Du 22 février au 2 mars 2028, des équipages de deux jeunes par Twingo 1 traverseront les paysages désertiques du Maroc, avec pour objectif de rejoindre Marrakech après un départ depuis l’Espagne. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.

Cette traversée n’est en réalité pas qu’un simple raid. L’événement est présenté comme une véritable expérience humaine, notamment grâce à la découverte de régions défavorisées du Maroc, mais aussi aux différentes péripéties que les participants pourront rencontrer au cours de ces dix journées.

Un coût non négligeable

Ce genre d’événement n’est évidemment pas gratuit. Pour pouvoir y participer, les organisateurs proposent une inscription au tarif de 2 940 euros, soit 1 470 euros par participant.

Mais en réalité, l’événement est bien plus onéreux qu’il n’y paraît. En effet, une partie de la logistique, comme l’assurance, les repas, l’achat et la préparation de la Twingo 1, les équipements ou encore les dons, reste à la charge des participants. Pour prendre en compte l’ensemble de ces dépenses, Twing Raid prévoit un budget moyen de 6 940 euros par équipage, soit 3 470 euros par personne.

C’est pour cette raison que les participants ont la possibilité de faire appel à des sponsors. En clair, ils peuvent solliciter, plusieurs mois avant le départ, leur école ou différentes entreprises afin de réunir le budget nécessaire pour participer à l’événement.

La solidarité au cœur du projet

À travers le Twing Raid Student, les organisateurs souhaitent sensibiliser les jeunes aux enjeux de solidarité en venant en aide aux populations marocaines les plus démunies.

L’événement est en effet organisé en collaboration avec les Restos du Cœur ainsi qu’avec la Fondation MJID. Dans ce cadre, les organisateurs demandent aux participants d’effectuer plusieurs dons et de prendre part à différentes actions solidaires. Au départ du raid, les équipages remettent « 10 kg de denrées alimentaires et de produits d’hygiène collectés par les Restos du Cœur », dans le but de soutenir les associations locales ainsi que les personnes les plus en difficulté.

Les participants auront également l’occasion de distribuer des kits scolaires dans certaines des écoles primaires les plus isolées du pays, « contribuant à améliorer l’accès à l’éducation de plus de 450 élèves vivant dans des régions manquant de moyens ».

6  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Renault Twingo

Renault Twingo

SPONSORISE

Actualité Renault Twingo

Voir toute l'actu Renault Twingo

Fiches fiabilité Renault Twingo

Image d'illustration de l'article

Renault Twingo

37

Elle est mignonne, la petite Renault. Et continue de plaire sur le marché de l'occasion. Il faut dire que sa bouille malicieuse, sa présentation gaie, ses astuces d'aménagement intérieur et sa place vraiment importante pour son gabarit restent des atouts fort convaincants. Et elle se trouve, vu son ancienneté, dans une très large fourchette de prix. L'offre est généreuse et vous pourrez trouver sans difficulté le modèle qui vous convient.

Voir toutes les fiches fiabilité Renault Twingo

Comparatifs Renault Twingo

Voir tous les comparatifs Renault Twingo