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Renault Twingo

Des touristes français hallucinent en se faisant doubler par une vieille Twingo aux Etats-Unis !

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Wilfried Leroux

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Mais comment un exemplaire de la toute première version de la microcitadine française a-t-il bien pu se retrouver aussi loin de son terrain originel ?

Des touristes français hallucinent en se faisant doubler par une vieille Twingo aux Etats-Unis !
Oui, c'est bien une Twingo de première génération qui passe quelque part au fin fond des USA ! Image : Instagram.

Pas la peine d’être un fin connaisseur de la chose automobile pour comprendre que la toute première Renault Twingo n’était pas une voiture conçue pour plaire à la clientèle américaine. Cette petite auto urbaine, pensée pour plaire aux citadins européens grâce à un design frais, une excellente habitabilité et une tarification serrée, se situait à des années-lumière du standard américain.

Renault avait pourtant bien essayé d’y vendre sa R5 lorsqu’elle possédait le constructeur AMC, avec un succès très relatif. Mais jamais la toute première Twingo a été officiellement commercialisée de l’autre côté de l’Atlantique, ne serait-ce que par ce qu’elle aurait très probablement été un échec commercial retentissant à l’époque.

Une Twingo 1 qui trace la route aux « States » !

Mais à l’heure où la Twingo revient fièrement dans la gamme actuelle de Renault en Europe via sa version 100 % électrique au style si marquant, voilà une vision totalement surréaliste : celle d’un couple de touristes français qui fait un grand tour des Etats-Unis depuis plus d’un an et qui n’en a pas cru ses yeux lorsqu’une Twingo verte de première génération les a doublés sur une voie rapide.

Oui, une Twingo qui possède visiblement toujours sa plaque d’immatriculation française, cachée en partie par une plaque au format américain.

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Probablement une importation à titre individuel

« On en a vu des choses en 14 mois de voyage, mais ça c’est vraiment pas mal », commentent les deux touristes sur leur publication postée sur Instagram. Au pays des Ford F-150 et des gros SUV, les chances de croiser une telle auto sont probablement plus minces encore que de voir les supercars les plus chères de la planète.

Il s’agit vraisemblablement d’une importation à titre privé. Au volant d’une telle auto, l’automobiliste en question est certain de se distinguer des autres. Il lui faudra juste connaître un bon garagiste et un moyen de faire venir facilement les pièces nécessaires lorsqu’il devra réaliser l’entretien de l’auto.

Rappelons que le groupe Renault prévoyait de commercialiser les modèles de la marque Alpine aux Etats-Unis mais aux dernières nouvelles, ce projet a été reporté.

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Elle est mignonne, la petite Renault. Et continue de plaire sur le marché de l'occasion. Il faut dire que sa bouille malicieuse, sa présentation gaie, ses astuces d'aménagement intérieur et sa place vraiment importante pour son gabarit restent des atouts fort convaincants. Et elle se trouve, vu son ancienneté, dans une très large fourchette de prix. L'offre est généreuse et vous pourrez trouver sans difficulté le modèle qui vous convient.

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