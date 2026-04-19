Il a suffi d’une idée en sortant de la douche un matin pour bouleverser à jamais la vie de Dominique Serra.

En 1990, cette jeune entrepreneuse qui vient de créer son agence de communication se voit confier par l’Union Patronale de Haute-Marne la mission de créer un événement afin de valoriser les femmes dans l’entreprise et faire valoir leur courage et leur force. Sa proposition : challenger les femmes sur un terrain habituellement réservé aux hommes, le rallye-raid.

Le Rallye des Gazelles était né.

35 ans plus tard, l’épreuve, qualifiée de « rallye d’intelligence » par Jean Todt, icône du sport auto et mari de l’actrice oscarisée Michelle Yeoh, ambassadrice de l’événement (présent lors de l’arrivée à Essaouira) fait figure d’incontournable, naviguant encore et toujours à contre-courant d’un monde où tout va de plus en plus vite.

Un rallye-raid unique et une organisation parée à toute épreuve

Car le concept est unique en son genre. Armées d’une simple boussole, d’une règle et d’une carte, et privées de leur téléphone le temps de l’épreuve, les concurrentes doivent rallier des check-points et le bivouac chaque soir (où les équipages dorment sous une tente) en effectuant le moins de kilomètres possible. Une navigation à l’ancienne uniquement en hors-piste pendant neuf jours à travers les somptueux paysages du désert marocain où la stratégie prend le pas sur la vitesse pure.

Pour gérer l’épreuve, le PC Course peut s’appuyer sur un important dispositif, à la fois humain et technologique qui permet de suivre à la trace la progression des équipages. Géolocalisation par satellite, assistance technique et médicale et, si besoin, hélicoptère médicalisé sont à disposition des organisateurs.

Un véritable défi humain et mécanique

Seul rallye-raid à être placé sous le Haut-Patronage du Roi Mohammed VI, le Rallye Aïcha des Gazelles a fêté cette année sa 35ème édition, incluant toujours une dimension caritative à l’épreuve sportive via l’association Coeur de Gazelles. Aide médicale des populations ayant peu, ou pas d’accès au soin, création ou rénovation d’écoles, aides matérielles avec des dons de première nécessité et même sensibilisation à l’environnement des habitants des régions les plus reculées du Maroc sont au cœur de l’événement, et indissociables de l’esprit même du Rallye des Gazelles.

Le respect de l’environnement tient aussi une place prépondérante au sein de l’organisation du Rallye, avec un engagement fort de la part des organisateurs. Seul rallye au monde à être certifié ISO 14001 avec son Système de Management Environnemental, le Rallye des Gazelles a pris des engagements forts : réduction des émissions, gestion de l’eau raisonnée, préservation de la biodiversité (tracés concertés, produits biodégradables, filtrage des eaux usées), zéro déchet dans le désert : tri, recyclage, upcycling, incinération et innovations avec l’intégration de véhicules électriques, rétrofités, et de carburants alternatifs.

La solidarité, l’entraide et la bienveillance au cœur de cette épreuve mythique

Au-delà cet aspect humanitaire et engagé le Rallye des Gazelles n’en demeure pas moins une véritable compétition. Avec un ticket d’entrée fixé à environ 30 000 euros par équipage, le challenge est réel avant même de poser ses roues sur les dunes marocaines. Pour beaucoup de participantes cela passe par la recherche de sponsors, ou de mécènes, afin de réaliser ce que nombre d’entre elles qualifient comme « le rêve d’une vie ».

Et à voir les sourires lors de l’arrivée du rallye à Essaouira, où les équipages ont franchi la ligne symbolique sur la route longeant la grande plage, à défaut de le faire sur celle-ci comme c’est de tradition (la faute à la marée), le challenge était une nouvelle fois réussi.

Le soulagement se mêlait alors à la fierté. Avec toujours un échange de regards, de gestes ou de paroles complices entre les participantes et la créatrice du rallye, Dominique Serra, présente pour accueillir celles qu’elle a réveillées à 5 heures du matin pendant plus d’une semaine.

Pas rancunières donc, ces Gazelles qu’elle n’a pourtant pas ménagées. Reconnaissantes même. Et c’est véritablement ce qui marque les observateurs lors de l’arrivée. La complicité entre les concurrentes et les différents membres de l’organisation. « Nous sommes une famille » nous dit-on régulièrement. Cela ne se dément pas, et même, se ressent dans l’atmosphère bienveillante qui règne à tous les étages du rallye. Entre les participantes, on échange, on rit, on sourit, on s’interpelle avec une bonne humeur communicative qui traduit les valeurs de solidarité d’une l’épreuve qu’elles ont traversée ensemble et qui les a changées profondément.

« C’est un déclencheur pour certaines participantes. Elles osent en se disant si j’ai fait le rallye je peux faire autre chose. C’est un marqueur de confiance » nous confie Dominique Serra, qui aura ce magnifique mot de la fin, tout en ironie : « Lors de notre réunion de fin de rallye, que nous avons entre nous, la seule chose qu’elles me demandent, c’est de leur dire qu’elles ont des couilles ».

Le Rallye Aïcha des Gazelles en chiffres :