Les coups de théâtre s’enchaînent au Dakar 2026 et une Dacia se retrouve en tête, mais pas celle de Loeb

La lutte en tête au Dakar 2026 est intense. Depuis le début de la compétition en Arabie Saoudite, les Toyota, les Dacia et les Ford se rendent coup pour coup. Chaque jour ou presque, on a assisté à des rebondissements et des changements de leaders !

Alors que les Toyota partaient très bien et que leurs concurrents de chez Ford et Dacia suivaient de près, le constructeur américain semblait avoir pris l’avantage hier lors de la première partie d’une énorme étape-marathon, en plaçant deux de ses pilotes aux premières places du classement. Sébastien Loeb, sur son Dacia Sandrider, était lui victime d’un problème de direction assistée ayant rendu sa journée cauchemardesque.

Al-Attiya en très bonne position

Mais au terme de la dixième étape de ce mercredi 14 janvier, c’est le Dacia Sandrider de Nasser Al-Attiya et Fabian Lurquin qui s’en tire le mieux. Alors que les journées les plus difficiles sont désormais derrière, le duo possède une avance de 12 minutes sur la meilleure des Toyota et de 12 minutes 50 sur la Ford rescapée (celle de Nani Roma). Les deux autres Ford Ranger T1 +, ceux de Matthias Ekstrom et de Carlos Sainz, ont tout perdu aujourd’hui à cause de problèmes mécaniques.

Quatrième à 22 minutes, Sébastien Loeb peut toujours viser le podium s’il se passe quelque chose en tête.

Vers une première victoire de Dacia ?

Après la victoire de Toyota l’année dernière, verra-t-on la première victoire de Dacia au Dakar ce week-end ? Nasser Al-Attiya a en tout cas fait le plus dur et peut désormais gérer sa petite avance devant le Toyota Hilux de Henk Lategan. Mais que cette édition 2026 du Dakar est serrée entre les trois principales usines engagées !