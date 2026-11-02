Dans la guerre des chiffres que se livrent les constructeurs sur le segment des superbike, Honda ajuste son arme fatale : la CBR1000-RR R Fireblade.

Pour 2027, le constructeur japonais dévoile la gamme Fireblade la plus aboutie de son histoire avec pas moins de trois déclinaisons différentes. Développée main dans la main avec les ingénieurs du Honda Racing Corporation (HRC), l’hypersport bénéficie d’une partie-cycle très largement remaniée. L’ergonomie (le fameux triangle selle-réservoir-guidon) a été repensée pour verrouiller le train avant et maximiser la stabilité en entrée de courbe. Sur la balance, la bête s’allège à 199,7kg grâce à l’arrivée de nouvelles jantes et d’un réservoir en titane.

Le cadre entièrement inédit bénéficie d’un équilibre de rigidité revu et d’une géométrie de direction modifiée, augmentant la charge sur la roue avant tout en rehaussant le centre du vilebrequin. Le bras oscillant allégé utilise désormais la partie inférieure du moteur comme point d’ancrage pour l’amortisseur arrière Showa BFRC-Lite.

Des tés de fourche (supérieur et inférieur) redessinés maintiennent une fourche inversée Showa Big Piston Fork (BPF) de 43 mm, des disques avant de 330 mm et des étriers Nissin permettent de réduire les masses non suspendues.

Une sportive qui s’allège pour plus de performances

Développé en collaboration avec le HRC, le nouveau package aérodynamique a été optimisé pour la vitesse et l’efficacité. Le carénage redessiné génère un niveau d’appui équivalent à celui des anciens ailerons avant, sans pour autant recourir à ces appendices aérodynamiques.

Un nouveau phare à LED intègre des feux de jour (DRL) et s’accompagne d’un feu arrière compact, par ailleurs, le réservoir en titane de 16,5 litres se passe désormais du cache en plastique présent sur les modèles précédents, permettant ainsi un gain de poids. La hauteur de selle a été augmentée afin d’optimiser le centre de gravité de l’ensemble « pilote-machine ».

Le moteur quatre cylindres en ligne à course courte, doté d’une distribution par cascade de pignons et chaîne, développe 217,5 chevaux à 14 000 tr/min et un couple maximal de 113 Nm. De nouveaux conduits d’admission variables à deux étages, le système d’accélérateur électronique (Throttle-By-Wire) à double moteur, des têtes de pistons et des chambres de combustion redessinées, des carters moteur en magnésium, des vis en aluminium et des carters allégés font notamment partie des améliorations. L’axe du vilebrequin a été rehaussé, tandis qu’un espacement modifié entre l’arbre primaire et l’arbre secondaire permet d’élargir les possibilités en matière de rapports de transmission. Le premier rapport est désormais 5 % plus long. Comme précédemment, un silencieux Akrapovič est monté de série sur la Fireblade.

De grandes ambitions pour rivaliser sur le marché des hypersportives

Côté électronique, la Honda Fireblade 2027 propose trois modes de conduite prédéfinis, avec des réglages complets pour la puissance, le frein moteur, le contrôle du cabrage (Wheelie Control) et le système de contrôle de couple sélectionnable Honda (HSTC). Tous les paramètres ont été revus pour s’adapter aux nouvelles caractéristiques de performance du moteur. L’équipement électronique comprend également un mode de départ (Start Mode) réglable, tandis que le système de clé intelligente Honda (Smart Key) facilite l’utilisation au quotidien. Le pilotage des différents systèmes de la moto s’effectue via un écran TFT de 5 pouces, commandé par un sélecteur à quatre directions situé sur la poignée gauche.

Disponible dans un coloris gris unique en version standard, la Honda CBR1000-RR R Fireblade est aussi déclinée dans deux autres versions aux tenues et performances encore plus typées « Racing » : la SP et la HRC Works Edition, avec des équipements encore plus haut de gamme et des possibilités de réglages étendues.

La version SP (201 kg) profite ainsi d’une suspension qui comprend une fourche Öhlins NPX (SV) de 43 mm à contrôle électronique (SE-C3.0), couplée à un amortisseur arrière Öhlins TTX36 (SV), le tout piloté par l’interface OBTi (Object Based Tuning interface) d’Öhlins. Les roues, tout comme les disques de frein avant de 330 mm et les nouveaux étriers Brembo Hypure à quatre pistons, présentent une conception allégée. Une centrale inertielle (IMU) à six axes supervise l’ensemble des systèmes électroniques, y compris l’amortisseur de direction électronique Honda (HESD) à trois niveaux.

On retrouve aussi sur la SP de nouveaux appendices aérodynamiques situés sur la partie inférieure du carénage. Inspirés de concepts développés en MotoGP, ces éléments génèrent, en virage, un effet aérodynamique qui améliore les performances lorsque la moto est inclinée.

La CBR1000RR-R Fireblade HRC WE (Works Edition) millésime 2027 bénéficie des améliorations apportées à la Fireblade SP, mais intègre un réglage de la géométrie de la colonne de direction et du point de pivot du bras oscillant, ainsi qu’une suspension mécanique Öhlins et des étriers de frein avant Brembo Hypure Sports. Elle est également équipée d’un sélecteur de vitesses au point mort bas, d’une selle monoplace, d’une structure d’aileron avant à double élément en polymère renforcé de fibres de carbone (PRFC), d’un garde-boue avant et de prises d’air sur la selle passager.

La surface de l’aileron supérieur est 2,4 fois plus grande qu’auparavant. À 299 km/h, ces ailerons génèrent 3,5 fois plus d’appui aérodynamique que sur la CBR1000RR-R Fireblade 2027 standard.

La Honda CBR1000-RR R SP est disponible en deux coloris : Ignition Red et Mat Ballistic Black Metallic tandis que la WE (200 kg) se pare d’une livrée Ignition Red.

Les tarifs des nouvelles sportives Honda n’ont pas encore été communiqués.