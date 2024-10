Du changement dans l'R pour les gros roadsters BMW S 1000 R et M 1000 R

Et de quatre pour BMW, qui en plus des modèles à vocation sportive que sont les S 1000 RR et M 1000 RR, présente également les millésimes 2025 de ses maxi-roadsters S 1000 R et M 1000 R.

Le roadster S 1000 R dispose désormais d'un moteur quatre-cylindres en ligne offrant 170 chevaux, avec un rapport de démultiplication final plus court qui améliore l'accélération et un système « Shift Assistant Pro » de série optimisé pour des changements de vitesse encore plus fluides. Associé à la nouvelle poignée d'accélérateur M à course courte, cela se traduit par une configuration beaucoup plus dynamique et une accélération sensiblement meilleure. De plus, le contrôle de traction DTC de la S 1000 R est dorénavant le même que celui de la version plus haut de gamme, la M 1000 R. Le roadster profite également d'un nouveau phare à LED à double flux dérivé des modèles RR.

De série la BMW S 1000 R embarque désormais le contrôle du couple moteur (MSR) avec « frein moteur » configurable, un support de plaque d'immatriculation court, une prise de charge USB-C sous la selle et l'appel d'urgence intelligent E-Call.

Proposée dans trois coloris : Blackstorm metallic pour la version de base, Bluefire/Mugiallo Yellow pour la Sport et en Lightwhite uni/M Motorsport pour la combinaison avec le Pack M, la BMW S 1000 R 2025 est affichée à partir de 16 900 euros.

BMW M 1000 R : le maxi-roadster allemand se refait une beauté

Il faudra aligner encore quelques billets de plus pour la déclinaison la plus exclusive de la gamme des roadsters BMW : la M 1000 R.

Le roadster ultime du catalogue du constructeur allemand, reçoit également, à l'occasion de son millésime 2025 un design plus dynamique avec le nouveau phare à LED double flux dérivé des modèles RR et le logo M dans la prise d'air placée entre les phares. Le contrôle de traction DTC a également été révisé, et est dérivé des modèles RR, ce qui, en combinaison avec la poignée d'accélérateur M à course courte, apporte une amélioration notable, notamment en mode Race pour les journées sur piste.

Une nouveauté du catalogue 2025 affichée pour sa part à partir de 23 500 euros, et disponible en coloris Lightwhite uni/M Motorsport pour la version de base et dans un inédit White Aluminium metallic matt. Dans la déclinaison M Competition, cette peinture est également disponible en plus du coloris Blackstorm metallic/M Motorsport.

Tous les coloris des modèles 2025 des roadsters allemands profitent d'un cadre arrière et d'un bras oscillant en Platinum Grey metallic, d'ailerons texturés noirs et de carters d'embrayage et de moteur noirs.