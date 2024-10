Du changement en vue pour la BMW S1000R

Que nous réserve la BMW S 1000 R pour 2025 ?

À en croire nos confrères de Cycle World, le roadster sportif allemand devrait prochainement évoluer, notamment au niveau de sa face avant. Un millésime 2025 de la BMW S 1000 R qui pourrait ainsi retrouver un phare avant à double optique, un dispositif abandonné lors de la mise à jour de la moto en 2021, pour un style plus passe-partout.

Outre des modifications de son design, sans qu'on en sache plus que ce simple visuel issu d'un dépôt de brevet pour le moment, la BMW S 1000 R 2025 profitera également d'une mise à jour de son moteur afin de le rendre conforme à la nouvelle réglementation Euro5+.

Une évolution du moteur qui pourrait également s'accompagner d'une mise à jour de l'électronique de la moto.

Pour rappel, la version actuelle de la BMW S 1000 R offre une puissance de 165 chevaux à 11 000 tr/min (et un couple maximal de 114 Nm disponible à 9 250 tr/min) pour un poids de 199 kg.

Avec un châssis totalement nouveau inauguré en 2021 et basé sur celui de la S1000RR et des équipements revus à la hausse il y a seulement quatre ans (écran TFT de 6,5 pouces, avec connectivité Bluetooth, prise USB et phares adaptatifs en virage), la BMW S 1000 R 2025 ne devrait toutefois pas connaître de révolution.