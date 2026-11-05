Epoqu’auto à Lyon : 56 machines aux enchères le 6 novembre

Les portes d’Eurexpo à Lyon s’apprêtent à s’ouvrir afin de recevoir la 47ème édition du Salon Epoqu’auto.

L’incontournable maison de ventes aux enchères Osenat a pris possession d’une partie des lieux pour vous proposer trois vacations. De nombreuses voitures (youngtimers le samedi et de collection le dimanche) attendront un nouveau propriétaire. Quant aux motos, au nombre de 56, c’est vendredi lors de la « nocturne » qu’elles seront proposées à partir de 18 heures.

Frais et conditions de vente

Les frais appliqués seront de 20,4 % du montant de l’adjudication.

L’exposition des machines se tiendra le vendredi 6 novembre de 9 heures à 17 heures 30 dans le hall 6. La vente se déroulera au même endroit.

Le retrait des véhicules pourra se faire le lundi 9 novembre de 9 heures à 13 heures, toujours dans le hall 6. Au-delà de cette date, les véhicules seront rapatriés à Fontainebleau. Des frais de rapatriement et de gardiennage seront alors facturés.

Anciennes, scooters, p’tits cubes et exceptions

C’est la doyenne de cette vente qui ouvrira le bal. Nous sommes ici en présence d’une Terrot type F de 270 cm3. Elle est de 1925 et son estimation est proposée entre 2 500 et 5 000 euros. À noter que six machines de cette marque dijonnaise seront disponibles lors de cette vente.

Une dizaine de petits cubes (moins de 125 cm3) vous attendent à Lyon. Pour illustrer cette catégorie, notre choix s’est porté sur ce très désirable Gitane Testi Champion Super 50 cm3. Il est annoncé comme étant de 1972 avec une remise en route à prévoir. Son estimation a été fixée entre 1 300 et 2 300 euros.

Particulièrement prisés dans les ventes aux enchères, les scooters résistent plutôt bien à la crise qui touche les véhicules de collection. Lors de cette vente, il n’y aura qu’un seul représentant de cette catégorie, à savoir ce Mors Speed 115 cm3. Appartenant au petit-fils de Pierre Brissonnet (l’ingénieur à l’origine de la création de la marque Speed), on précise dans la description qu’il s’agit d’un prototype. Si c’est le cas, sa conception devrait être antérieure à 1955 car à cette époque, le modèle était déjà commercialisé (estimation entre 2 000 et 5 000 euros).

Au chapitre des exceptions, il n’y a guère que cette MV Agusta qui réclamera un compte en banque assez fourni. Ce modèle 750 cm3 « América » dans un bel état (plus de 10 000 euros de frais de restauration réalisés en 2016) attendra entre 60 000 et 80 000 euros.