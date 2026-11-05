Du côté des machines plus récentes

Des machines accessibles capables de rouler au quotidien ou apte à satisfaire les passionnés nostalgiques d’une certaine période, il y en aura lors de cette vente.

Prenez l’exemple de cette BMW R 90 S : ce modèle est particulièrement prisé par les amateurs de la marque allemande. Sa cote est assez stable comparé par exemple à une Série 2. Cet exemplaire est de 1976. Peu d’informations dans la description si ce n’est qu’elle est dans son état d’origine. Elle semble propre mais il faudra rester dans l’estimation (entre 7 000 et 9 000 euros) en cas de mauvaise (s) surprises (s).

Il faudra prévoir une remise en route pour cette Honda VF 500 FII mais elle est beaucoup plus accessible (estimation entre 1 500 et 2 500 euros) que sa grande sœur la fameuse VF 1000 R. Cet exemplaire de 1986 sera proposé avec sa carte grise française mais sans contrôle technique.

Là, c’est un collector que nous vous présentons. Produite pendant seulement deux ans, la Kawasaki GPZ 750 Turbo ne cesse de voir sa cote grimper, surtout lorsqu’elle est entièrement d’origine, ce qui est le cas ici. Elle est à remettre en route (estimation entre 9 000 et 15 000 euros). Attention toutefois si vous n’êtes pas du métier car trouver quelqu’un de compétent pour s’occuper de la bête devient de plus en plus difficile. Heureusement, un club entièrement dédié à ce modèle existe chez nous.

On termine ce survol des machines proposées lors de cette vente avec cette Harley Davidson V-Rod de 2003, série limitée qui commémore le centenaire de la marque. Son estimation (entre 12 000 et 15 000 euros) est quand même bien au-dessus du marché, ce modèle n’étant pas très prisé par les amateurs des machines de Milwaukee.