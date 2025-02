En direct de Lyon : Morbidelli arrive en France avec quatre modèles

Propriété du groupe Keeway, lui-même filiale du géant chinois Qianjiang, Morbidelli est distribuée sur le marché français par Moteo.

Présent sur le Salon du 2 Roues de Lyon, qui se tient actuellement et jusqu'à dimanche prochain (16 février) à Eurexpo, Morbidelli y expose sur son stand quatre modèles qui arriveront très bientôt dans le réseau de concessionnaires hexagonal.

Gros trail reposant sur un moteur bicylindre de 997 cm3 (88 chevaux à 7 750 tr/min et couple de 89 Nm à 5 250 tr/min), le Morbidelli T1002VX est attendu dès le mois de mai, avec un tarif annoncé aux environs de 10 000 euros, tout équipé (bagagerie, poignées chauffantes et crashbar). Pesant 265 kg en ordre de marche, le trail est également doté d'une fourche inversée, d'un bras oscillant en aluminium avec amortisseur réglable en précharge et précontrainte, de deux disques flottants de 320 mm avec étriers à quatre pistons à l'avant et d'un disque de 260 mm avec un étrier à simple piston à l'arrière.

Toujours sur le segment des trails, Morbidelli va proposer le T502X. Un modèle calibré pour le marché A2 avec un bicylindre de 486 cm3 développant 46,9 chevaux à 8 500 tr/min (couple de 45 Nm à 6 750 tr/min). Pesant 210 kg avec son réservoir de 18 litres rempli, le trail Morbidelli est annoncé aux alentours de 7 000 euros.

Un roadster de moyenne cylindrée est également annoncé au catalogue Morbidelli : le F352. Un modèle de moyenne cylindrée qui repose sur un bicylindre en ligne de 349,2 cm3 offrant 40,9 chevaux, pour un couple maxi de 31,5 Nm à 8 500 tr/min.

Affichant un poids de 170 kg tous pleins faits, le roadster Morbidelli arrivera lui aussi en mai dans les points de vente.

Enfin, Morbidelli entend se placer sur le marché des gros cruisers avec le C1002V. Un power-cruiser au style massif équipé d'un bicylindre en V de 997 cm3 offrant 87,2 chevaux de puissance maxi et un couple de 89 Nm à 5 250 tr/min. Pesant 282 kg (réservoir de 20 litres), le cruiser est lui aussi annoncé à un tarif avoisinant les 10 000 euros.