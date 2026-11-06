Ultraviolette X-47 Venom : un trail électrique qui promet jusqu’à 235 kilomètres d’autonomie
Quelques mois après l’avoir découvert lors du salon de Lyon, le trail électrique Ultraviolette se dévoile plus en détail. La version de série débarque finalement sous le nom de X-47 Venom, affiche 235 km d’autonomie et un tarif particulièrement agressif.
Distribué en France par le groupe Pink Mobility, le constructeur indien Ultraviolette vient de dévoiler son ultime nouveauté : la X-47 Venom.
Si on a pu découvrir ce modèle lors du dernier salon de Lyon, quelques mois plus tôt, le voici dorénavant dans sa version définitive, prête à être commercialisée sur le marché hexagonal.
Homologuée dans la catégorie des équivalents 125 cm³ (accessible avec le permis A1 ou le permis B et 7h de formation), la Venom inaugure la plateforme électrique maison baptisée VX-100. Sous son habillage de baroudeuse futuriste, son moteur « UV Lightfury » développe une puissance maximale de 29,6 kW (environ 40 chevaux en pointe) et un couple de 550 Nm à la roue. Résultat : le 0 à 100 km/h est expédié en seulement 5,9 secondes.
Côté batterie, l’accumulateur de 11 kWh promet selon les données du constructeur une autonomie urbaine grimpant jusqu’à 235 km.
Une autonomie et un tarif qui pourraient s’avérer décisifs sur le marché des motos électriques
Le constructeur indien n’a pas lésiné sur l’équipement, digne de ce que l’on peut trouver sur des grosses cylindrées. Radar intelligent UV HyperSense avec surveillance des angles morts et avertisseur de collision, deux caméras intégrées à l’avant et à l’arrière (façon dashcam), un écran tactile TFT couleur de 7 pouces, un régulateur de vitesse, l’aide au démarrage en côte et le contrôle de la pression des pneus (TPMS) sont ainsi de série.
L’argument de choc reste sans aucun doute son positionnement tarifaire. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes pour cette X-47 Venom avec un prix de départ fixé à 8 450 € pour le coloris Cosmic Black, tandis que les livrées Afterburner Yellow, Turbo Red et Stellar White sont affichées à 8 750 €.
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