Ultraviolette se lance dans le trail avec une moto électrique bardée de technologies de pointe

Avec de grosses ambitions, la marque indienne Ultraviolette est arrivée en France il y a quelques mois avec une première proposition : la F77 Mach 2. Un roadster électrique au look agressif disponible à partir de 9 990 euros, aujourd’hui accompagné d’une déclinaison plus urbaine, la Super Street.

Le constructeur indien ne compte pas s’arrêter là puisqu’il a récemment dévoilé un nouveau modèle électrique, la X47 Crossover. Une moto qui, comme son nom l’indique, se veut plus polyvalente, et prend cette fois des airs de trails modernes, reposant toujours sur la base mécanique de la F77.

On retrouve donc le moteur capable de délivrer jusqu’à 30 kW (40 chevaux en crête) et un couple de 100 Nm, transmis par chaîne à la roue arrière. La vitesse maximale annoncée de 145 km/h. Sa batterie intégrée de 10,3 kWh est désormais complétée d’un chargeur embarqué de 1,6 kW refroidi par air et compatible avec la charge rapide CCS.

Un nouveau trail électrique accessible bientôt en Europe

Au-delà des performances dynamiques de la moto, la X47 Crossover se démarque par un véritable arsenal technologique prenant le nom de UV HyperSense.

Il repose sur un radar arrière longue portée de 77 GHz qui scanne jusqu’à 200 mètres, en ajustant sa détection à l’inclinaison de la moto. Il permet d’observer les angles morts, d’aider au changement de voie, de prévenir les risques de collision arrière ou encore d’avertir le pilote lorsqu’il se fait dépasser. Il est associé à deux caméras HDR équipées d’un système d’enregistrement de 32 Go. Les deux caméras sont reliées à un second écran disposé juste au-dessus de l’instrumentation TFT couleur et connectée de cinq pouces.

La moto est aussi dotée d’un dispositif de freinage régénératif réglable sur neuf niveaux, d’un contrôle de traction, d’un contrôle dynamique de stabilité, d’un ABS double canal et de l’aide au démarrage en côte.

La moto a été dévoilée en Inde il y a quelques heures avant une grande première à l’internationale prévue lors du prochain salon de Milan (du 4 au 9 novembre). Concernant son tarif, il a été annoncé à 249 000 roupies, soit environ 2 400 euros.