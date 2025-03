Jusqu’à présent, Ultraviolette s’est concentré sur les motos de sport électriques, comme la famille F77, qui comprend le F77 SuperStreet et le F77 Mach2. Ces modèles, équipés d’un moteur de 30 kW, offrent des autonomies respectives de 323 km et 231 km. Cependant, la marque vise désormais à toucher un public plus large en explorant de nouveaux segments.

Selon le Times of India, Ultraviolette prévoit de partager certains composants entre ses futurs modèles et ses motos existantes, notamment les batteries et les moteurs. Cette approche permettra à la marque de réduire les coûts de développement tout en maintenant une cohérence technologique.

RushLane.com rapporte que les nouveaux modèles d’Ultraviolette se distingueront par des designs futuristes et des technologies avancées. Le maxi-scooter, en particulier, sera d’abord présenté sous forme de concept, reflétant la vision ambitieuse de la marque pour les deux prochaines années. Ces innovations devraient renforcer la position d’Ultraviolette en tant que leader dans le domaine des deux-roues électriques en Inde et au-delà.

Cette expansion intervient à un moment où la demande pour des motos électriques polyvalentes et performantes ne cesse de croître. En se diversifiant dans les segments aventure et cruiser, Ultraviolette répond aux attentes des consommateurs qui recherchent des alternatives électriques à leurs motos thermiques préférées. Le maxi-scooter, quant à lui, pourrait séduire les urbains à la recherche d’un véhicule pratique et écologique pour leurs déplacements quotidiens.

Le fait est que pour son arrivée en Europe Ultraviolette est soutenu par Exor NV. Certes, peu de gens connaissent ce nom, mais il s’agit de la société holding derrière Ferrari et Stellantis.

Avec cette stratégie d’expansion, Ultraviolette confirme son ambition de devenir un acteur majeur sur le marché des deux-roues électriques. En combinant innovation technologique, design audacieux et une gamme de produits diversifiée, la marque indienne est bien positionnée pour capturer une part significative du marché, tant en Inde qu’à l’international.