Le salon EICMA de Milan bat encore des records

Une nouvelle fois, la foule s’est pressée dans les allées des différents halls du salon EICMA de Milan.

Le grand rendez-vous milanais a encore fait le plein, pour sa 82ème édition, qui s’est tenue du mardi 4 au dimanche 9 novembre.

En 2025, ce sont à nouveau plus de 600 000 visiteurs qui ont fait le déplacement.

Et tous les voyants sont au vert pour le salon EICMA : croissance du nombre d’opérateurs internationaux, du public, des médias ou encore des pays représentés.

Plus de 730 exposants venus de 50 pays et plus de 2 000 marques représentées, plus de 43 000 professionnels de 167 pays, ont animé les pavillons.

L’augmentation du nombre d’opérateurs étrangers, en hausse de 28 % par rapport à 2024, est particulièrement marquante.

Côté communication, la présence de journalistes, de médias, de créateurs de contenu a également progressé, dépassant les 8 200 personnes originaires de 67 pays.

« EICMA 2025 marque la consécration de la transition d’un salon professionnel à un événement d’exposition mondial et attractif », ont déclaré Pietro Meda, président, et Paolo Magri, directeur général d’EICMA. « Nous avons déployé des efforts considérables pour enrichir le contenu, améliorer l’accessibilité de l’exposition et optimiser l’expérience des visiteurs. L’ampleur et la qualité du contenu témoignent du caractère unique de cet événement, qui allie affaires, innovation et passion. Nous tenons également à remercier les exposants et nos partenaires, qui ont cru en cette évolution et y ont investi, contribuant ainsi à faire d’EICMA un lieu dynamique qui met en lumière le présent et l’avenir de l’industrie du deux-roues. »

Avec une surface totale de plus de 300 000 mètres carrés, le salon EICMA assure une nouvelle fois sa position d’événement numéro un du secteur.

Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine, du 3 au 8 novembre 2026.