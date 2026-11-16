Prévenus depuis des mois, les automobilistes franciliens s’y attendaient. Ce lundi 16 novembre, premier jour de fermeture du tunnel de Saint-Cloud dans le sens Paris-province, les conditions de circulation ont été chaotiques.

Une situation inhabituelle

Le trafic a été chargé aujourd’hui mais il est encore loin de l’apocalypse. À 18h00, Sytadin comptabilisait plus de 336 km de bouchons cumulés en Île-de-France à 18h. Un score jugé inhabituel par la Dirif mais encore loin des situations exceptionnelles connues par le passé. Si le système prend en compte tout le réseau Île-de-France, ce sont bel et bien les usagers de l’Ouest parisien qui ont pesé pour beaucoup dans la balance.

« Ce n’est que le premier jour »

Les déviations et les routes secondaires de l’Ouest parisien prises d’assaut Les deux itinéraires de déviation, au nord par la RN13 puis l’A14, au sud par la RD910 puis la RN118, ont quant à eux été pris d’assaut. Sur l’A14, dans le sens Paris-province, la file de bouchons débutait sur l’avenue Charles à Neuilly-sur-Seine. « Je travaille à Gennevilliers et je vis dans les Yvelines. Je le savais pourtant mais là c’était saturé. Je ne tiendrai pas 9 mois comme ça à ce rythme », explique Blandine, une automobiliste interrogée par nos soins sur l’aire de Morainvilliers. Même son de cloche pour Karim, qui effectue chaque jour 50 km pour rejoindre Issy-les-Moulineaux. « Ce matin déjà c’était tendu, il y avait des accidents sur l’A13. Mais ce soir, c’était très chaud. En temps normal je mets 1h15 aux heures de pointe pour rentrer chez moi. Ce soir j’ai mis 1h35, et ce n’est que le premier jour ! », témoigne Karim, 41 ans, technicien de maintenance.

« Le pire ce sont les petites routes »

« Le pire, ce sont les petites routes », explique Nicolas, 43 ans, conducteur de travaux à Nanterre, joint par téléphone. « Comme l’entrée de l’A14 était bouchée, j’ai tenté de suivre des routes secondaires, pour rejoindre l’A13 en direction de Poissy. L’erreur ! » L’A13 sera fermée dans le sens Paris-province entre le périphérique (porte d’Auteuil) et l’échangeur avec la D182 et l’A86 à Vaucresson, du 16 novembre 2026 au 31 août 2027. Chaque jour, l’axe voit passer environ 80 000 véhicules. Le tube sud, dans le sens Normandie-Paris, restera ouvert de novembre à juin, avant une fermeture en juillet et août pour des travaux sur le viaduc de Saint-Cloud.