Cette autoroute hors de prix devient gratuite…mais pas tout le temps

La « petite sœur » de l’A13, c’est-à-dire l’A14 qui relie Orgeval au quartier de La Défense (92), est gratuite depuis ce lundi 16 novembre. Habituellement, cette autoroute de 21 kilomètres coûte entre 6,60 € et 10,60 €. Mais pour pallier la fermeture de l’A13 pour travaux, le Premier ministre, Sébastien Lecornu a annoncé la gratuité de l’A14… Sous conditions.

Seulement en semaine et pas pour les poids lourds

Et oui, comme il fallait s’y attendre, l’A14 n’est gratuite qu’en semaine. Mieux (ou pire) encore, elle ne l’est que dans le sens Paris-province, concerné par la fermeture de l’A13. Le week-end et dans le sens Province-Paris les automobilistes devront toujours s’acquitter du ticket de passage… Mais pas au péage.

Même problème pour les poids lourds qui devront toujours payer leur passage sur l’A14, puisque la gratuité ne s’applique qu’aux véhicules particuliers de classe 1, c’est-à-dire aux véhicules légers de moins de 2 m de haut et de 3,5 tonnes, aux utilitaires de classe 2, (plus de 2 m mais moins de 3,5 tonnes) et aux deux roues motorisées de classe 5 (motos, scooters de plus de 50 cm³, side-cars, trikes et quadricycles à moteur)

Cependant l’autoroute A14 reste en flux libre, même pour les véhicules non concernés par la gratuité et hors des jours de gratuité. Les conducteurs des véhicules concernés devront toujours régler leur passage dans les 72 heures sur le site sanef.com, ou par télépéage au moment du passage.

À noter tout de même qu’à partir du mois de juin, et pour toute la période estivale, la fermeture de l’A13 sera effective dans les deux sens de circulation. Par conséquent, il est d’ores et déjà prévu que l’A14 soit entièrement gratuite pour les vacances d’été.

Une première journée difficile

Malgré cette gratuité déjà en place sur l’A14, la première journée des travaux de l’A13 reste une journée noire en termes de circulation. Dès les premières lumières du matin, des bouchons étaient déjà formés sur le trafic francilien, et pour cause, deux accidents se sont produits, dont un impliquant un poids lourd en feu aux abords de Verrières-le-Buisson (Essonne).

Ainsi le site Sytadin aura recensé 440 km de bouchons cumulés en région parisienne à 8 h 50. Un chiffre au-delà des catégories de mesures du site, le plaçant à « plus qu’exceptionnel ». En effet, en moyenne à cet horaire-là un lundi, les bouchons ne dépassent pas la barre des 325 km cumulés.

Nos confrères du Parisien se sont même amusés à faire une petite comparaison : dans le sens Paris-province (celui fermé à la circulation sur l’A13), « à 8 h 40 il fallait jusqu’à 46 minutes de plus que d’habitude » pour sortir de la capitale.

À voir maintenant si cette tendance se poursuit dans les semaines à venir ou si la matinée noire de ce début de travaux n’était qu’un événement isolé, et si la gratuité partielle de l’A14 permettra de désengorger les routes parisiennes.