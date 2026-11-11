Mais à quoi correspondent ces plaques d'immatriculations vertes ?
Le numéro d’immatriculation est une composante très réglementée dans notre pays. C’est bien sûr le cas de celles sur fond vert, généralement réservées aux corps diplomatiques, mais pas seulement…
Depuis le début de l’année, vous avez sans doute remarqué ces nouvelles plaques. De couleur rose, elles sont faciles à repérer et c’est justement leur but. Ces plaques répondent à un cadre bien précis. Elles seront apposées sur les véhicules faisant l’objet d’une immatriculation provisoire en WW ou en W garage, afin de faciliter leur contrôle par les forces de l’ordre.
Pourtant, une autre couleur se détache également dans le flot de la circulation, mais nous y prêtons moins d’attention, alors même qu’elle existe depuis 1936 ! S’il est assez courant de croiser ces plaques vertes à Paris ou en Île-de-France, elles se font nettement plus rares sur le reste du territoire.
Cette immatriculation est destinée aux corps diplomatiques. Les inscriptions, de couleur orangée, ont une signification bien particulière : la lettre « C » pour les véhicules du corps consulaire, « CD » pour les véhicules du corps diplomatique, « CMD » sont réservés aux ambassadeurs et « K » pour le personnel technique ou administratif non diplomatique et les fonctionnaires internationaux.
Un numéro pour chaque pays
Par ailleurs, le premier chiffre est attribué à chaque pays, comme le numéro 5 pour les Etats-Unis, le 12 pour la Belgique, le 21 pour le Canada ou encore le 78 pour le Mexique. À noter que les pays sont identifiés par un code compris entre 0 et 200. La série de 201 à 400 représente les mêmes pays.
Les organisations internationales en profitent également et disposent de codes commençant généralement à partir de 401. Par exemple, le code 401 correspond à l’UNESCO, le 405 à l’OCDE, ou encore le 410 à l’UNICEF. Enfin, les derniers chiffres n’ont pas de signification particulière.
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