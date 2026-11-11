Mais à quoi correspondent ces plaques d'immatriculations vertes ?

Depuis le début de l’année, vous avez sans doute remarqué ces nouvelles plaques. De couleur rose, elles sont faciles à repérer et c’est justement leur but. Ces plaques répondent à un cadre bien précis. Elles seront apposées sur les véhicules faisant l’objet d’une immatriculation provisoire en WW ou en W garage, afin de faciliter leur contrôle par les forces de l’ordre.

Pourtant, une autre couleur se détache également dans le flot de la circulation, mais nous y prêtons moins d’attention, alors même qu’elle existe depuis 1936 ! S’il est assez courant de croiser ces plaques vertes à Paris ou en Île-de-France, elles se font nettement plus rares sur le reste du territoire.

Cette immatriculation est destinée aux corps diplomatiques. Les inscriptions, de couleur orangée, ont une signification bien particulière : la lettre « C » pour les véhicules du corps consulaire, « CD » pour les véhicules du corps diplomatique, « CMD » sont réservés aux ambassadeurs et « K » pour le personnel technique ou administratif non diplomatique et les fonctionnaires internationaux.

Un numéro pour chaque pays

Par ailleurs, le premier chiffre est attribué à chaque pays, comme le numéro 5 pour les Etats-Unis, le 12 pour la Belgique, le 21 pour le Canada ou encore le 78 pour le Mexique. À noter que les pays sont identifiés par un code compris entre 0 et 200. La série de 201 à 400 représente les mêmes pays.

Les organisations internationales en profitent également et disposent de codes commençant généralement à partir de 401. Par exemple, le code 401 correspond à l’UNESCO, le 405 à l’OCDE, ou encore le 410 à l’UNICEF. Enfin, les derniers chiffres n’ont pas de signification particulière.