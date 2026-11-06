A partir du 16 novembre 2026 et jusqu’au 31 août 2027, l’autoroute A13 ralliant la région parisienne à la Normandie va fermer dans le sens Paris-province afin de réaliser de gros travaux au niveau du tunnel de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine.

On parle d’un axe emprunté chaque jour par 80 000 automobilistes, déjà surchargé aux heures de pointe toute la semaine. Sa fermeture pendant une période de huit mois laisse donc augurer d’une circulation cauchemardesque pendant les travaux et le ministre des Transports Philippe Tabarot s’y prépare déjà.

Gratuité de l’A14 et… Report vers le train ?

« Cela ne peut pas bien se passer », admet déjà le ministre comme le rapportent les journalistes du Figaro. Philippe Tabarot, le gouvernement et la préfecture ont déjà essayé d’anticiper au mieux ces travaux, préparant par exemple la gratuité de l’autoroute A14 pour essayer de rabattre une partie du trafic de la région. Cette gratuité aux péages sera valable du lundi au vendredi de minuit 01 à 23h59, les axes de l’A14 redevenant payants le week-end. La Sanef, société privée gérant l’A14, sera indemnisée par l’Etat en échange de cette gratuité pour un montant qui n’est pas connu pour l’instant.

Quoi d’autre pour limiter les dégâts sur la circulation de la région parisienne aux heures de bureau ? Pas question, pour l’instant, de rendre aussi gratuite l’A86. Les services de l’État rapportent tout de même que les campagnes de travaux prévues sur les principaux axes de la région seront reportées ou réalisés le plus possible pendant la nuit.

Surtout, le ministre espère que les automobilistes parcourant l’A13 de manière quotidienne se reporteront vers les transports en commun : « on espère que les usagers prendront le train. Le circuit ferroviaire de l’Ouest de Paris peut transporter environ 50 % des automobilistes empruntant l’A13 », affirme Philippe Tabarot. Un renforcement des lignes de bus 7815 et 5117 est également planifié.

Même si l’État ne prévoit pas d’augmenter le nombre de trains, le ministre promet que tout sera fait pour que ce réseau ferroviaire fonctionne parfaitement. Et comme le rappellent les journalistes du Figaro, seulement 7 % des automobilistes empruntant chaque jour l’autoroute A13 s’étaient reportés vers le train en 2024 lorsque de graves fissures avaient obligé la fermeture de ses voies. Effectivement, sur le papier, cela ne peut pas bien se passer.