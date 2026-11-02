Monter sur le toit d’un Scenic qui roule n’est pas une bonne idée

Dans une vidéo publiée sur Instagram, un jeune homme entreprend une expérience pour le moins discutable : grimper sur le toit d’un Renault Scenic de première génération restylé tout en laissant le monospace avancer sans personne au volant. Debout sur la carrosserie blanche, il profite quelques instants de son improbable promenade avec une assurance qui ferait presque oublier l’absence totale de conducteur.

Seulement voilà, la route n’est pas infinie. Lorsqu’il comprend que le véhicule approche dangereusement du bout de la rue, notre cascadeur improvisé tente de redescendre par la vitre laissée ouverte pour reprendre les commandes sous les rires du caméraman amateur. Une manœuvre nettement moins élégante que son ascension d’autant que le temps lui manque cruellement.

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Séance jardinage

À peine parvenu à regagner l’habitacle, le Scenic traverse une haie et poursuit sa course dans le jardin d’une habitation. La vidéo s’interrompt sans préciser l’étendue des dégâts. Détail amusant : avec ce clip, le monospace familial démontre qu’il peut faire le spectacle même sans conducteur.