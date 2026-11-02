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Renault Scenic

Monter sur le toit d’un Scenic qui roule n’est pas une bonne idée

Dans Pratique / Autres actu pratique

Adrien Raseta

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Il voulait probablement réaliser une cascade spectaculaire pour les réseaux sociaux. Mais son Renault Scenic avait manifestement d’autres projets, et notamment celui de terminer sa course dans le jardin des voisins.

Monter sur le toit d’un Scenic qui roule n’est pas une bonne idée

Dans une vidéo publiée sur Instagram, un jeune homme entreprend une expérience pour le moins discutable : grimper sur le toit d’un Renault Scenic de première génération restylé tout en laissant le monospace avancer sans personne au volant. Debout sur la carrosserie blanche, il profite quelques instants de son improbable promenade avec une assurance qui ferait presque oublier l’absence totale de conducteur.

Seulement voilà, la route n’est pas infinie. Lorsqu’il comprend que le véhicule approche dangereusement du bout de la rue, notre cascadeur improvisé tente de redescendre par la vitre laissée ouverte pour reprendre les commandes sous les rires du caméraman amateur. Une manœuvre nettement moins élégante que son ascension d’autant que le temps lui manque cruellement.

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Séance jardinage

À peine parvenu à regagner l’habitacle, le Scenic traverse une haie et poursuit sa course dans le jardin d’une habitation. La vidéo s’interrompt sans préciser l’étendue des dégâts. Détail amusant : avec ce clip, le monospace familial démontre qu’il peut faire le spectacle même sans conducteur.

Monter sur le toit d’un Scenic qui roule n’est pas une bonne idée

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C'est lui qui a lancé la mode du monospace pas trop encombrant et pourtant convivial et accueillant. Etabli sur une base technique de berline Mégane – dont d'ailleurs avant son restyling il n'osait pas trop se différencier et reprenait sa face avant – il propose une toute autre offre : un modèle véritablement familial pour 5 personnes, avec toute la modularité attachée à un monospace, une conduite plus en hauteur qui plait à beaucoup, et un caractère pratique plus affirmé pour tout ce qui concerne le chargement et le transport d'objets. Même si ce modèle a aujourd'hui une ancienneté incontestable, il conserve une vraie cote d'amour et donc des cotes élevées.

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