L’une des autoroutes les plus chères de France va devenir gratuite

Pour les automobilistes franciliens qui empruntent quotidiennement l’A13, le souvenir est encore bien présent. Il y a deux ans, une large fissure avait été repérée, imposant la fermeture d’un tronçon dans les deux sens. Sans surprise, cela avait provoqué d’énormes bouchons.

L’histoire semble se répéter puisque le tunnel de Saint-Cloud a besoin de « travaux de confortement afin de lui garantir une grande sécurité. Ces travaux nécessitent la fermeture du tube Nord (sens Paris-province) du 16 novembre 2026 jusqu’à la fin du mois d’août 2027. Le tube Sud (sens province-Paris) n’est pas concerné et restera ouvert à la circulation. »

Cette fois-ci, le gouvernement prend une décision pertinente. La « petite sœur » de l’A13, l’A14 qui relie Orgeval au quartier de La Défense, deviendra gratuite. Habituellement, cette autoroute de seulement 21 kilomètres coûte entre 6,60 € et 10,60 € pour un véhicule d’une hauteur de moins de deux mètres. M. Lecornu a présenté les modalités en précisant que cette gratuité ne sera effective qu’en semaine.

Des bouchons en prévision sur l’A14 ?

Dans un contexte d’inflation généralisée, cette nouvelle est la bienvenue. Elle permettra également de désengorger les itinéraires de déviation prévus à l’origine : les RD910, RN118 et RN13. Comme l’a indiqué le Premier ministre : « cet itinéraire alternatif permet de relier l’Île-de-France et la Normandie de manière plus directe, l’absence de péage favorisera son recours et diminuera les reports sur le réseau secondaire. »

En devenant gratuite, cette autoroute va attirer beaucoup d’usagers, peut-être même trop puisque 80 000 empruntent le tunnel de l’A13 quotidiennement. S’il est encore trop tôt pour évaluer l’impact réel, mieux vaut s’attendre à un trafic particulièrement dense.

Le Duplex de l’A86 va-t-il prendre le même chemin ?

Le président du Conseil départemental des Yvelines, Pierre Bédier, s’est félicité de ce choix : « L’annonce par le Premier ministre de la gratuité de l’A14 la semaine pendant les travaux de l’A13 est une incontestable bonne nouvelle pour les usagers yvelinois. »

Néanmoins, il considère qu’il serait juste que le gouvernement prenne une décision similaire pour le Duplex de l’A86, qui relie Rueil-Malmaison à Vélizy, ou du moins qu’il réduise son tarif à 3,50 € (jusqu’à 14,90 € selon les horaires). L’assemblée départementale des Yvelines l’a formulé dans une motion adoptée le 25 septembre 2026.

La présidente de région, Valérie Pécresse, a également adressé un courrier en début de mois allant dans le même sens, souhaitant diviser le prix du péage par deux.