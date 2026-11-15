"Eviter les effets néfastes des applis de navigation": malgré la fermeture de l’A13, voici comment vous déplacer sans accroc

Nous vous en avons déjà parlé précédemment, l’autoroute A13 sera fermée à compter de ce lundi 16 novembre 2026. Derrière cette fermeture se cachent des travaux d’envergure sur le tunnel de Saint-Cloud qui accueille habituellement jusqu’à 80 000 véhicules par jour. Une rénovation décidée sur cet ouvrage de 1930 pour des questions de sécurité après plusieurs inspections en 2024 et 2025. Deuxième objectif de ces travaux : permettre le passage d’un tunnelier pour la construction de la ligne 15 Ouest Paris fin 2027.

Mais la fermeture, même partielle, d’une autoroute n’est pas sans conséquence sur le trafic routier. Plusieurs mesures ont donc été mises en place par la DiRIF, en concertation avec le gouvernement et la SNCF.

L’A14 gratuite

C’était l’annonce-choc de ces derniers jours, l’A14, l’une des autoroutes les plus chères de France sera gratuite le temps des travaux ! Mais attention, jusqu’à fin juin 2027, cela ne concerne que les déplacements Paris-province en semaine pour les véhicules particuliers, les deux roues motorisées et les utilitaires. Les autres véhicules ou les trajets en week-end et jour fériés seront toujours dus dans les 72 heures, par le biais du site sanef.com

À partir de juillet 2027, l’A13 sera fermée dans les deux sens de circulation pour des travaux de maintenance dans le sens province-Paris. L’A14 deviendra alors entièrement gratuite le temps des vacances estivales.

Trois déviations et deux échangeurs sécurisés

Trois déviations ont été élaborées pour fluidifier le trafic routier. Deux concernent les automobilistes (visibles sur la carte ci-dessous), et la dernière s’adresse aux poids lourds. Sur les axes concernés par les déviations, les flux seront optimisés par des adaptations des feux de circulations.

Un contournement par le Nord a donc été élaboré en prenant la RN13 puis l’A14, qui comme nous venons de l’expliquer, sera rendue gratuite en semaine dans le sens Paris-province pour la durée des travaux. Un second contournement par le Sud s’engagera sur la RD910 puis par la RN118. Côté poids lourds, les camions de plus de 7,5 tonnes devront traverser Paris par l’Est en prenant la Francilienne.

Dans la catégorie échangeurs, nous avons Vélizy-Villacoublay entre la RN118 et l’autoroute A86, où les croisements de flux seront sécurisés pour des questions de fluidité. De même pour la jonction de l’A12 à l’A13, ou la priorité pour les automobilistes provenant de l’A12 sera renforcée par une voie dédiée.

Une zone temporaire de trafic restreint

À partir du début des travaux, une zone de trafic restreint sera établie par arrêté préfectoral. « Cette mesure vise à limiter le passage des véhicules qui traversent le secteur sans s’y arrêter, y compris les poids lourds, et à éviter que les applications de navigation, telles que Waze, ne dirigent les automobilistes vers des itinéraires secondaires », précise la DiRIF dans son communiqué.

Cette restriction concerne une zone déjà connue qui englobe Boulogne-Billancourt, Saint-Cloud, La Celle-Saint-Cloud, Sèvres, Ville-d’Avray, Garches, Vaucresson, Marnes-la-Coquette et Meudon. Mais rassurez-vous, les riverains, habitants et travailleurs, pourront toujours s’y déplacer normalement sans restriction.

Les transports en commun renforcés

Dans la famille des transports en commun à privilégier, nous avons le RER C et les transiliens L, N, J et U qui desservent l’Ouest francilien. Les lignes de transiliens seront même au centre de toutes les attentions puisque la SNCF prévoit de mettre en place des personnels dans l’unique but de guider et informer les usagers dans les gares de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, et La Défense.

« Des équipes [seront] prépositionnées à certaines heures pour améliorer les délais d’intervention en cas de panne. La maintenance sera également renforcée sur les zones stratégiques du réseau, notamment les aiguillages, ainsi que sur les matériels roulants. » Ajoute la DiRIF. Les parkings relais aux abords des gares sont d’ailleurs gratuits pour les détenteurs de pass Navigo annuel, de forfait Imagine R ou de pass Navigo Sénior.

Les bus seront également concernés par des aménagements. Certaines lignes verront leurs fréquences augmenter afin de palier aux besoins de déplacements, notamment aux horaires de pointe. Il s’agit des lignes 7820, 7821, 7822 et 7815. Mais attention, car même renforcés, les bus seront concernés par les déviations et pourraient donc être susceptibles de souffrir de retards selon l’état du flux routier.

Des travaux reportés ou groupés

Afin de ne pas encombrer plus que nécessaire les axes routiers, des mesures ont été prises concernant les travaux déjà prévus sur la même période. Ainsi seuls les chantiers prioritaires seront maintenus avec la contrainte de ne démarrer qu’à partir de 22 h 30.

D’autres ont tous simplement été reportés. C’est le cas des aménagements prévus aux abords du pont de Suresnes, mais aussi des aménagements cyclables de la RD7, la RD57 et de Neuilly-sur-Seine. La place de la Manufacture devra aussi attendre afin de ne pas bloquer la RN118 qui fait partie des déviations.

Enfin d’autres travaux qui attendaient d’être réalisés sur cet axe de l’A13 pourront être effectués en même temps, ce qui engrangera des fermetures d’autres axes routiers dans les zones sous restrictions. La rue Yves Cariou sera par exemple fermée le temps de la destruction et du remplacement complet du pont de l’A13 qui y passe, celui-ci aillant été lentement endommagé par des passages récurrents de poids lourds.

Déviations, zones fermées, autoroute gratuite, transports en commun… Vous savez désormais tout ce qu’il y a à savoir pour circuler l’esprit tranquille pendant cette fermeture de l’A13. Une FAQ est d’ailleurs disponible sur le site de la direction des routes. Dernières recommandations de la DiRIF : référez-vous aux informations en temps réel du trafic sur Sytadin et IDF mobilité, prévoyez vos trajets à l’avance, préférez les transports en commun ou les trajets en horaires décalés, et enfin, favorisez le télétravail si vous le pouvez.