Redressement judiciaire d'un géant des concessions auto : ce qui attend les clients qui ont commandé une voiture

Après son placement en redressement judiciaire ce lundi 9 novembre 2026, le groupe Grand Est Automobile, s’est exprimé par un communiqué chez nos confrères de l’Alsace. Le Tribunal des activités économiques de Paris a en effet décidé de la mise en observation pour 6 mois de la Holding Hermitage France, propriétaire du groupe de concessions automobile.

Une décision qui fait suite à une baisse de 11 % de l’activité de GEA en 2025, frappée par la baisse des ventes de véhicules du groupe Stellantis qui représentaient alors 75 % de son chiffre d’affaires, et une perte globale de 2,3 % du chiffre d’affaires du groupe. Mais ce redressement n’est pas sans inquiéter les clients du groupe.

Des concessions toujours ouvertes

Alors rassurez-vous, aucune fermeture des concessions du groupe n’a pour l’instant été annoncée. Elles fonctionneront donc toujours, mais sous la surveillance de conseillers judiciaires. Le président de GEA, Frank Viallet, s’est d’ailleurs exprimé dans les pages de l’Alsace pour confirmer que « le service client reste assuré »

Ainsi les réparations en cours devraient être maintenues et exécutées comme prévu. De même, la livraison sera exécutée pour les véhicules déjà commandés auprès des concessionnaires de GEA. Le groupe préconise tout de même aux clients de contacter leur concessionnaire pour s’assurer de la date de livraison des véhicules commandés.

Le groupe assure également que toutes les garanties constructeur restent valides chez les autres concessionnaires des réseaux de marques.

Et en cas de problème ?

En cas de problème dans la prise en charge d’un véhicule réparé, le groupe recommande de garder tous les documents, c’est-à-dire le devis et l’ordre de réparation, pour s’adresser à une autre enseigne.

En ce qui concerne les commandes de véhicules, si l’appoint a été payé mais que la suite de la vente ne peut pas être finalisée, il faudra alors déclarer la créance auprès du tribunal dans les 2 mois qui suivront la publication du jugement au Bodacc. Celle-ci n’a toujours pas été faite ce jeudi 12 novembre, en fin de journée.

Pour l’instant donc, aucun changement prévu pour les clients du groupe GEA. Cependant l’avenir reste incertain, puisque l’offre de reprise du groupe Hess, publiée le 20 octobre dernier, a depuis été retirée.