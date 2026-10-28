Ne vous attendez pas à des retours de vacances sans difficulté ce week-end
Le week-end prochain annoncera la fin des vacances scolaires avec de possibles bouchons ou complications sur les routes de France. Bison Futé fait le point et présente ses recommandations.
Depuis près de deux semaines, toute la France est en vacances, du moins ceux qui fréquentent les établissements scolaires. Seulement, le week-end prochain en marquera la fin, mais aussi en Belgique pendant que les congés débutent au Luxembourg. Les principales difficultés auront lieu vendredi dans le sens des départs comme des retours.
Vendredi 30 octobre :
Dans le sens des départs comme des retours, les usagers seront nombreux sur les axes de la moitié Nord de l’Hexagone, de la côte atlantique, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Arc méditerranéen, entre le début de l’après-midi et le début de la soirée. En Île-de-France, la combinaison des trajets liés aux départs, aux retours et aux déplacements pendulaires, devrait rendre la circulation difficile jusqu’en début de soirée.
Samedi 31 octobre :
Dans le sens des retours, la circulation sera dense en Île-de-France toute l’après-midi, notamment sur l’autoroute A10. Les mouvements générés par l’activité économique du samedi renforceront les
difficultés.
Dimanche 1er novembre :
Dans le sens des retours, la circulation sera dense en Île-de-France dès le tout début de
l’après-midi, notamment sur les autoroutes A6 et A10, et le restera jusqu’en début de soirée.
Ces mouvements importants devraient engendrer des difficultés de circulation aux barrières de péage entre le milieu de l’après-midi et le début de soirée. Sur l’autoroute A13, les usagers seront nombreux dès le milieu de l’après-midi et jusqu’en début de soirée.
Les conseils de Bison Futé pour la période du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre
Dans le sens des départs
Vendredi 30 octobre :
- Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h, ou après 21h
- Évitez l’autoroute A1, entre Paris et Lille, de 13h à 19h
- Évitez l’autoroute A2, entre la jonction avec l’autoroute A1 et la Belgique, de 14h à 20h
- Évitez la route nationale 12, entre Rennes et Brest, de 16h à 20h
- Évitez l’autoroute A10, entre Poitiers et Bordeaux, de 12h à 19h
- Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 16h à 19h
- Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 15h à 18h
- Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 16h à 20h
Dans le sens des retours
Vendredi 30 octobre :
- Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h, ou après 19h
- Évitez l’autoroute A1, entre Lille et Paris, de 16h à 19h
- Évitez l’autoroute A2, entre la Belgique et la jonction avec l’autoroute A1, de 16h à 21h
- Évitez l’autoroute A4, entre Metz et Reims, de 15h à 17h
- Évitez la route nationale 165, entre Quimper et Nantes, de 15h à 19h
- Évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 16h à 19h
- Évitez l’autoroute A50, entre Toulon et Marseille, de 15h à 20h
- Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 12h à 19h
Samedi 31 octobre :
- Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 13h, ou après 20h
Dimanche 1er novembre :
- Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 11h, ou après 22h
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