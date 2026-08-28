Alerte rouge sur les routes ce week-end, comment éviter le pire ?

La rentrée approche, et il sera donc temps pour les derniers vacanciers de ce mois d’août de prendre la route. Tout comme le week-end dernier, « l’essentiel des flux routiers concernera les retours des régions côtières vers les grandes métropoles », selon Bison Futé.

Si la fin du week-end s’annonce plutôt calme, le début pourra paraître long pour ceux qui ont prévu de prendre la route à ce moment-là.

Vendredi 28 août :

En ce premier jour du week-end de fin de congés scolaires, la circulation sera difficile dans le sens des départs. En effet, les axes menant vers le Nord, le Grand-Ouest et le Sud-Ouest seront particulièrement empruntés de la fin de matinée jusqu’en début de soirée.

Pour ce qui est des retours, il faudra être patient puisque l’ensemble de la France est classé rouge. Les routes desservant la côte atlantique et le quart Sud-Est seront particulièrement sollicitées. Les encombrements devraient débuter en milieu de matinée et se poursuivre jusqu’en milieu de soirée.

« En Île-de-France, les premiers ralentissements pourraient apparaître dès le début de l’après-midi, sur l’autoroute A10 entre Saint-Arnoult et Wissous, puis, sur l’autoroute A6, entre les communes de Corbeil et de Wissous. À partir du milieu de l’après-midi, la conjugaison de ces retours et des trajets pendulaires rendra la circulation plus difficile. La circulation sera dense jusque tard dans la soirée », prévoit Bison Futé.

Samedi 29 août :

Samedi, la circulation sera légèrement plus calme que la veille, mais les routes du Nord, du Grand-Ouest et de la région Auvergne-Rhône-Alpes verront beaucoup d’automobilistes dans le sens des départs, du milieu de la matinée jusqu’en fin d’après-midi.

En ce qui concerne le sens des retours, la journée sera classée jaune au niveau national et « les usagers seront nombreux sur les axes desservant la côte atlantique, le Sud-Ouest et le quart Sud-Est, entre le milieu de la matinée et le début de la soirée ».

Tout comme vendredi, de forts ralentissements seront à prévoir en Île-de-France, d’abord sur l’autoroute A10 entre Janvry et Wissous, puis sur l’autoroute A6 entre Corbeil et Wissous.

Dimanche 30 août :

Si vous prévoyez de revenir de vos vacances avant le lundi 31 août, mieux vaut partir ce dimanche. Dans le sens des départs, rien de particulier n’est à signaler. Dans le sens des retours, « les principaux bouchons se localiseront en région Auvergne-Rhône-Alpes, dès la fin de la matinée, et devraient persister jusqu’en fin d’après-midi ».

En Île-de-France, l’autoroute A13 devrait également enregistrer des difficultés de circulation dès le milieu de l’après-midi et jusqu’en début de soirée, tout comme les autoroutes A6 et A10.

Lundi 31 août :

La journée sera calme dans le sens des départs comme dans celui des retours, à l’exception de l’Île-de-France, où les premiers ralentissements devraient apparaître dès la fin de matinée, une nouvelle fois « sur l’autoroute A10 entre Saint-Arnoult et Wissous puis sur l’autoroute A6, entre Corbeil et Wissous ».

À partir du milieu de l’après-midi, la conjugaison de ces retours avec les trajets pendulaires rendra la circulation plus difficile selon les secteurs. La circulation sera dense jusque tard dans la soirée.

Les conseils Bison Futé pour la période du vendredi 28 au lundi 31 août

Dans le sens des départs

Vendredi 28 août :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 17h ou après 19h,

Évitez l’autoroute A1, entre Paris et Lille, de 17h à 19h,

Évitez l’autoroute A25, entre Lille et Dunkerque, de 17h à 19h,

Évitez la route nationale N42, entre la jonction avec l’A26 et Boulogne-sur-Mer, de 15h à 17h,

Évitez l’autoroute A21, entre Denain et Lens, de 13h à 15h,

Évitez la route nationale N24, entre Rennes et Lorient, de 16h à 18h,

Évitez l’autoroute A10, entre Tours et Bordeaux, de 10h à 18h,

Évitez l’autoroute A62, entre Montauban et Toulouse, de 14h à 18h.

Samedi 29 août :

Évitez la route nationale N42, entre la jonction avec l’A26 et Boulogne-sur-Mer, de 7h à 15h,

Évitez la route nationale N24, entre Rennes et Lorient, de 10h à 13h,

Évitez l’autoroute A10, entre Tours et Poitiers, de 9h à 15h,

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 10h à 18h,

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 16h,

Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 10h à 14h.

Dans le sens des retours

Vendredi 28 août :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 12h ou après 23h,

Évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et Bordeaux, de 11h à 18h,

Évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 14h à 22h, et entre Orléans et Paris, de 12h à 23h,

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 12h à 15h, et entre Orange et Lyon, de 14h à 22h,

Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 12h à 18h,

Évitez l’autoroute A20, entre Limoges et Châteauroux, de 15h à 17h,

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 11h à 21h,

Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 15h à 18h.

Samedi 29 août :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 10h,

Évitez l’autoroute A11, entre Nantes et Angers, de 10h à 13h, et entre Angers et Paris de 11h à 15h,

Évitez la route nationale N165, entre Quimper et Nantes, de 11h à 13h,

Évitez l’autoroute A84, entre Rennes et Caen, de 11h à 16h,

Évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et Bordeaux, de 11h à 14h,

Évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Tours, de 14h à 19h,

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 9h à 13h, et entre Orange et Lyon, de 10h à 19h,

Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 10h à 14h.

Dimanche 30 août :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 11h,

Évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 12h à 18h,

Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 11h à 17h,

Évitez l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 11h à 13h,

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 10h à 23h,

Évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Passy, de 10h à 12h.

Lundi 31 août :