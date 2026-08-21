Retours de vacances : ces axes routiers majeurs à éviter ces prochains jours

Une nouvelle fois cette année, la route risque d’être longue pour tous les vacanciers qui reprennent le chemin de leur domicile. En effet, « l’essentiel des flux routiers concernera les retours des régions côtières vers les grandes métropoles », avertit le service public d’information routière. Du vendredi 21 au lundi 24 août, de nombreux embouteillages et ralentissements sont à prévoir à l’approche de la rentrée.

Pour les derniers vacanciers qui comptent partir lors de la dernière semaine d’août, les départs s’annoncent difficiles, mais seulement en début de week-end. Les retours, eux, s’annoncent plus compliqués, avec un pic de circulation attendu ce samedi 22 août.

Vendredi 21 août :

Dans le sens des départs, la circulation s’annonce difficile en ce début de week-end. En effet, la France sera coupée en deux : la partie ouest de l’Hexagone enregistrera une circulation difficile, tandis que l’Est connaîtra des conditions de circulation habituelles.

Dans le sens des retours, « la journée est classée orange au niveau national et, localement, un trafic très difficile est attendu dans le sud de l’Hexagone », selon Bison Futé. Les congestions devraient débuter en milieu de matinée et se poursuivre jusqu’en milieu de soirée.

En Île-de-France, les premiers ralentissements liés aux retours sont à prévoir en début de matinée, d’abord sur l’autoroute A10, entre Saint-Arnoult-en-Yvelines et Wissous, puis sur l’A6, entre Corbeil-Essonnes et Wissous.

Samedi 22 août :

Dans le sens des départs, la circulation sera soutenue sur les axes routiers du Grand Ouest, du Nord et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le reste de l’Hexagone, aucun ralentissement majeur n’est à prévoir dans ce sens ce samedi.

Dans le sens des retours, de nombreux automobilistes seront présents sur les routes desservant l’Ouest et le Sud de la France, entre le début de matinée et le début de soirée.

En Île-de-France, les mêmes ralentissements que vendredi sont attendus ce samedi.

Dimanche 23 août :

Dans le sens des départs, la circulation sera fluide sur l’ensemble de l’Hexagone.

Dans le sens des retours, les routes verront de nombreux mouvements dans l’ensemble de la France, de la fin de matinée au début de soirée. De nombreuses difficultés de circulation sont à prévoir en Île-de-France ainsi que sur l’A13, qui « devrait également enregistrer des difficultés de circulation, dès le milieu d’après-midi, et [qui] pourraient être encore présentes jusque tard dans la soirée ».

Lundi 24 août :

Alors qu’aucune perturbation n’est attendue dans le sens des départs, la circulation sera fluide dans le sens des retours, « avec cependant des congestions localement situées dans le Sud-Ouest », indique Bison Futé.

Les Conseils de Bison Futé pour la période du vendredi 21 au lundi 24 août

Dans le sens des départs

Vendredi 21 août :

Évitez l’autoroute A25, entre Lille et Dunkerque, de 14h à 17h,

Évitez l’autoroute A22, entre Lille et la Belgique, de 16h à 19h,

Évitez la route nationale N42, entre la jonction avec l’A26 et Boulogne-sur-Mer, de 17h à 20h,

Évitez la route nationale N165, entre Nantes et Quimper, de 16h à 19h,

Évitez l’autoroute A10, entre Poitiers et Bordeaux, de 11h à 20h,

Évitez l’autoroute A62, entre Montauban et Toulouse, de 14h à 19h.

Samedi 22 août :

Évitez l’autoroute A16, entre Amiens et la Belgique, de 7h à 17h,

Évitez la route nationale N42, entre la jonction avec l’A26 et Boulogne-sur-Mer, de 9h à 18h,

Évitez la route nationale N165, entre Nantes et Quimper, de 12h à 16h,

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 10h à 17h,

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 10h à 12h,

Évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Passy, de 12h à 16h,

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 11h à 16h.

Dans le sens des retours

Vendredi 21 août :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 12h ou après 23h,

Évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et Bordeaux, de 14h à 22h,

Évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 17h à 22h,

Évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Montpellier, de 16h à 18h, et entre Montpellier et Orange, de 16h à 19h,

Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Le Luc, de 16h à 19h, et entre Le Luc et la jonction avec l’A7, de 10h à 15h,

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 10h à 17h, et entre Orange et Lyon, de 10h à 22h,

Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 11h à 18h,

Évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Montauban, de 12h à 17h,

Samedi 22 août :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 10h,

Évitez l’autoroute A11, entre Nantes et Angers, de 10h à 13h, et entre Angers et Paris de 11h à 15h,

Évitez la route nationale N165, entre Quimper et Nantes, de 11h à 13h,

Évitez l’autoroute A84, entre Rennes et Caen, de 11h à 16h,

Évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et Bordeaux, de 11h à 14h,

Évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Tours, de 14h à 19h,

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 9h à 13h, et entre Orange et Lyon, de 10h à 19h,

Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 10h à 14h.

Dimanche 23 août :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 10h,

Évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 11h à 19h, entre Tours et Orléans, de 17h à 21h, et entre Orléans et Paris de 10h à minuit,

Évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 11h à 18h, et entre Montpellier et Orange, de 12h à 19h,

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 10h à 17h, et entre Orange et Lyon, de 10h à 22h,

Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 11h à 19h,

Évitez l’autoroute A71, entre Clermont-Ferrand et Bourges, de 15h à 19h et entre Bourges et Orléans, de 16h à 19h,

Évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Toulouse, de 15h à 19h,

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 12h à 21h.

Lundi 24 août :