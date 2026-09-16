Pour les automobilistes, circuler en ville relève parfois du parcours du combattant. Pour les gestionnaires de flottes et les livreurs, c’est un véritable défi économique.

Afin de mesurer précisément les conditions réelles d’exercice des véhicules, Webfleet, la filiale de gestion de flotte de Bridgestone, a lancé Commercial Trip Monitor. Cet outil en ligne gratuit, traque les conditions de circulation et la performance logistiques à travers 32 métropoles européennes.

Les indicateurs de mesures

L’indice repose sur deux indicateurs. Un premier « 15-Minute Reach » calcule la distance qu’un véhicule peut parcourir en un quart d’heure. Le second, « iding intensity », mesure le temps passé à l’arrêt moteur tournant.

Les premiers enseignements de 2026 montrent de grands écarts entre les différentes métropoles scrutées, assortis d’une dégradation des conditions de circulation, à même de menacer la productivité, d’alourdir la facture énergétique et majorer les émissions polluantes.

Saragosse et les Pays-Bas sur le podium

Certaines villes parviennent à préserver une fluidité salutaire pour les transports de marchandises et la livraison du dernier kilomètre.

En tête du classement, Saragosse (10,4 km en quinze minutes) en Espagne, s’impose comme la ville la plus performante d’Europe pour les flottes. La cité aragonaise bénéficie d’un tissu urbain et de grands axes routiers modernes qui compartimentent efficacement le trafic de transit et la circulation locale. Grâce à une synchronisation poussée des feux tricolores et une moindre densité des goulets d’étranglement, les temps d’attente sont réduits au maximum.

Les villes de Apeldoorn (puissant raccordement autoroutier) et Utrecht aux Pays-bas, complètent le podium. Cette dernière a mis en place une politique de logistique innovante. Les flottes profitent d’itinéraires planifiés, de hubs de mutualisation en périphérique et de solutions de report multimodal (vélo-cargo électrique) pour la logistique du dernier kilomètre. Les Pays-Bas investissent massivement dans les technologies de circulation intelligente. Les feux tricolores, les couloirs de circulation et l’accessibilité des zones de livraisons à des horaires précis sont synchronisés pour fluidifier le passage des VUL.

Berlin, Paris et Milan en queue de peloton

Berlin (6,15 km en 15 min.) décroche la palme de la ville la plus critique pour les flottes. Les villes allemandes de Münich, Leipzig et Hambourg affichent elles aussi un net recul avec une baisse comprise entre 3,3 % et 4,5 % de la distance parcourue en 15 minutes.

En France, Paris (7,06 Km en 15 minutes), s’inscrit parmi les zones les plus pénalisantes pour les professionnels pris en étau entre congestion, restriction de circulation et travaux de voirie. Cependant le record d’inefficacité revient à Milan. La capitale Lombarde, détient le record d’intensité au ralenti. 21 % d’un trajet sont passés à l'arrêt, moteur allumé (contre 16 % à Paris).

Un gouffre financier et environnemental. « Les véhicules utilitaires ne vivent pas la ville de la même manière que les simples navetteurs » résume Jean-Maarten de Vries, président des solutions de gestion de flotte chez Bridgestone. Face à la multiplication des contraintes urbaines, le moindre grain de sable dans la circulation se paie au prix fort pour les logisticiens.