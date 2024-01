Paris: les automobilistes passent 5 jours par an dans les embouteillages

Question circulation urbaine, les années se suivent et se ressemblent. Paris, Bordeaux et Lyon trustent toujours le podium des villes les plus congestionnées de France. Mais dans ce classement, une ville surclasse toutes les autres et cumule les victoires : Paris.

En 2023, la vitesse moyenne de circulation dans la capitale a été la plus lente (23 km/h) de France. La ville-lumière s’illustre aussi comme étant celle où, du fait des bouchons, le budget carburant du conducteur a le plus augmenté (+45 % pour une voiture essence).

C’est aussi à Paname, à égalité avec Bordeaux, que le temps de trajet moyen (26 min 30 s.) a le plus augmenté pour parcourir 10 km. Compter 1h06 aux heures de pointe. Soit une vitesse de… 9,1 km/h. Quant à la sur-croissance des émissions de CO2 engendrée par la congestion urbaine, l’index TomTom l’estime à 344 kg, soit près d’un tiers des émissions totales annuelles d’une voiture à essence.



5 jours dans les embouteillages

Au total, les automobilistes parisiens passent donc 5 jours dans les embouteillages (10 h de plus qu’en 2022). Soit deux fois plus qu’un Rouennais ou qu’un Clermontois. Un Bordelais quant à lui en passe un peu plus de 4 jours et demi (+3h14/2022) et un Lyonnais un peu plus de trois jours et demi (+6h24).

À noter la forte progression des bouchons dans Grenoble où le temps moyen perdu en raison du trafic par les automobilistes a augmenté de plus de 9 heures sur une année. Une broutille par rapport à Londres où il faut en moyenne plus de 37 minutes pour parcourir 10 kilomètres.