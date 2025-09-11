Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le MotoGP coupe le courant des électriques

Olivier Cottrel

Catégorie électrique intégrée au championnat du monde MotoGP, le MotoE va être mis en pause à la fin de l'année 2025. Un constat d'échec pour la technologie électrique, qui n'a pas réussi à convaincre les fans.

Le MotoGP coupe le courant des électriques

Après seulement sept saisons, la catégorie MotoE, intégrée au championnat du monde MotoGP va disparaître.

Les organisateurs du MotoGp, Dorna Sports et la Fédération internationale de Moto (la FIM) ont annoncé la fin du MotoE à l'issue de cette saison 2025, faute de convaincre les fans : " Le fait est que le MotoE n’a pas réussi à s’imposer auprès de nos fans au cours de ces sept saisons de compétition, période durant laquelle le marché des motos électriques de haute performance n’aura pas connu le développement escompté."

Le communiqué précise : " L’industrie en question s’oriente davantage vers des moteurs à combustion toujours plus performants, associés à l’utilisation de carburants d’origine non fossile. Pour rappel, à compter de 2027, le MotoGP adoptera le 100 % non fossile (contre un minimum de 40 % depuis début 2024). "

Une pause pour les sportives électriques

Si les courses ont pourtant un réel intérêt sportif, c'est plutôt le manque de suivi de la part des fans mais aussi de l'industrie moto qui semble sonner le glas de cette catégorie réservée aux motos électriques Ducati.

Toutefois, les organisateurs précisent également qu'une reprise de la catégorie est possible dans les années à venir en fonction de l'évolution du marché et des attentes des fans : " Le MotoGP et la FIM continueront de surveiller et consulter les différents acteurs de ce secteur afin de s'assurer que ce sport reste à la pointe de l’innovation. Le MotoE sera réévalué, si la pertinence des motos électriques ou de quelconque technologie alternative venait à croître à l’avenir. "

