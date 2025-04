Ducati met à jour sa sportive électrique

Depuis la saison 2023, Ducati fournit toutes les motos électriques de la catégorie MotoE, intégrée au calendrier du championnat du monde MotoGP.

Prenant la suite d'Energica, le constructeur de Bologne se prépare à fournir 23 motos électriques (18 pilotes et 5 motos de réserve) pour la troisième saison d'affilée.

Un projet expérimental, la marque n'ayant pas pour le moment l'intention de développer une moto électrique de série, qui évolue malgré tout régulièrement.

Pour cette saison 2025, Ducati a donc fait évoluer sa V21L avec des améliorations qui concernent de nombreuses parties de la moto.

En premier lieu, la batterie du prototype de sportive électrique intègre désormais des cellules à la chimie plus avancée, caractérisées par une densité énergétique supérieure de 5 Ah par rapport aux 4,2 Ah précédents. Cela a permis de réduire leur nombre de 192 unités, passant de 1 152 à 960, tout en conservant la puissance et l'autonomie de la moto. Les techniciens italiens ont fait le choix de supprimer une cellule toutes les six, obtenant un gain de poids de 8,2 kg pour un poids total passant de 225 kg à 216,2 kg. Cet allègement, selon les simulations effectuées par le constructeur, devrait permettre une amélioration des temps au tour de trois à quatre dixièmes de seconde selon le circuit.

Une sportive électrique Ducati encore plus performante

Autre évolution, le contrôle de traction dont est dotée la moto est désormais réglable tour par tour. Les techniciens de chaque équipe peuvent définir trois cartographies différentes, sélectionnables par le pilote, avec des réglages de contrôle de traction différents pour chaque section de piste.

La V21L a également été allongée de 4 millimètres grâce à des douilles de direction différentes, conservant l'inclinaison et la chasse inchangées, pour une meilleure stabilité au freinage alors que l'axe du bras oscillant est désormais réglable en hauteur.

À partir de la deuxième manche du championnat, aux Pays-Bas, les V21L seront également équipées d'une nouvelle jante arrière, allégeant ainsi la moto de 600 g.

Des évolutions que l'on devrait découvrir en course lors de la première épreuve de la saison 2025, (qui compte 14 courses), prévue au Mans dans le cadre du Grand Prix de France Moto, du 9 au 11 mai prochains.