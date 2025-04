Le Grand Prix de France moto prolonge l'aventure

Les fans français de MotoGP peuvent se réjouir.

Le Grand Prix de France moto, épreuve majeure du calendrier MotoGP qui se tient traditionnellement en mai, a prolongé son contrat avec les organisateurs du championnat du monde MotoGp de cinq saisons, soit jusqu'en 2031, au moins.

« J‘ai l’immense plaisir, l’honneur et la fierté de vous annoncer que le Grand Prix de France est reconduit jusqu’en 2031 » a ainsi annoncé ce mercredi Claude Michy, le boss de l'épreuve sarthoise.

La piste du circuit Bugatti du Mans accueillera donc les stars de la vitesse moto encore au moins six ans, en comptant l'épreuve de cette saison 2025, qui se tiendra les 9, 10 et 11 mai prochains.

Une excellente nouvelle pour le public français, qui est chaque année plus nombreux à venir encourager les pilotes des différentes catégories du championnat du monde MotoGP, notamment Fabio Quartararo et Johann Zarco, de retour sur le devant de la scène cette saison après une année 2024 difficile pour nos deux frenchies.

Battant chaque année des records de fréquentation, plus de 297 000 spectateurs lors de l'édition 2024, l'épreuve française détient notamment celui de la plus importante foule lors du dimanche de course, établi l'année dernière avec 119 145 fans ayant fait le déplacement.

Un beau prolongement et une vraie reconnaissance pour toute l'équipe de Claude Michy, qui oeuvre année après année pour proposer toujours plus d'animations afin d'attirer une foule toujours plus nombreuse.