Un nouveau record pour le Grand Prix de France Moto !

Jusqu’où ira le Grand Prix de France Moto ?

L’épreuve mancelle vient une nouvelle fois de faire tomber le record d’affluence sur l’ensemble du week-end. Un record qu’elle détenait déjà depuis mai 2023, quand 278 805 passionnés avaient garni les pelouses et tribunes du circuit Bugatti.

L’édition 2024 du GP de France Moto a fait encore mieux, avec une affluence qui flirte désormais avec la barre symbolique des 300 000 visiteurs : 297 471 spectateurs, dont 119 145 rien que pour la journée du dimanche.

L’affluence a été chaque jour plus nombreuse durant les trois jours du rendez-vous manceau : 86 323 visiteurs le vendredi, 92 003 le samedi, avant d’atteindre quasiment 120 000 spectateurs le dimanche, traditionnel jour des courses du championnat du monde MotoGP.

Et tout cela alors même que les pilotes français sont à la peine en ce début de saison 2024.

Une nouvelle réussite populaire pour le patron du Grand Prix de France Moto, Claude Michy : « On ne fait pas la course au record. On est là pour satisfaire le public. Il y a une capacité qu'on ne peut pas dépasser parce que c'est très compliqué. On a remis des tribunes en plus, avec une nouvelle homologation on en aura peut-être d'autres. »

De quoi battre un nouveau record en 2025 ?