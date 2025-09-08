Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Suzuki Sv

C'est la fin d'un mythe chez Suzuki, la SV650 va disparaître

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

1  

Lancée en 1999, la Suzuki SV650 va disparaître du catalogue de la marque japonaise dans les prochains mois. Le roadster de moyenne cylindrée ne sera pas mis à jour pour se conformer à la réglementation Euro5+.

C'est la fin d'un mythe chez Suzuki, la SV650 va disparaître

Moto incontournable pour les apprentis motards et jeunes permis, la Suzuki SV650 vit ses derniers instants dans les concessions.

Le V-Twin de 645 cm3 ne satisfait actuellement pas aux normes Euro5+, et Suzuki ne compte pas le mettre à jour pour se conformer à la réglementation en vigueur.

Une décision lourde de sens puisqu'elle signifie que le mythique roadster ne pourra plus être vendu neuf dans quelques semaines seulement.

Simple et efficace, ce qui en fait un modèle particulièrement prisé par les jeunes permis en quête d'une moto sans fioriture, la Suzuki SV650 ne pourra plus être vendue en Europe à partir de 2026.

Un temps remplacée par la Gladius, de 2009 à 2016, la Suzuki SV650, souffre désormais d'une concurrence toujours plus affûtée et technologiquement plus avancée.

La fin pour la SV650, et pas de remplaçante pour le moment

C'est la fin d'un mythe chez Suzuki, la SV650 va disparaître

La nouvelle de la disparition de la SV650 a même été rendue officielle par la filiale britannique du constructeur japonais, qui a confirmé la disparition imminente du roadster de la gamme européenne de Suzuki.

C'est donc une page importante qui se tourne pour la firme d'Hamamatsu, qui devra, pour un moment, au moins, se contenter de sa nouvelle plateforme GSX-8 (S, T et TT) pour alimenter le marché des roadsters de moyennes cylindrées.

La fin de la SV650 maintenant actée, on va guetter ce que peut nous réserver Suzuki dans les prochains mois, notamment sur un marché des roadsters de moyennes cylindrées que la marque ne peut se permettre d'ignorer.

1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité Suzuki

Voir toute l'actu Suzuki

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/