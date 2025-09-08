C'est la fin d'un mythe chez Suzuki, la SV650 va disparaître

Moto incontournable pour les apprentis motards et jeunes permis, la Suzuki SV650 vit ses derniers instants dans les concessions.

Le V-Twin de 645 cm3 ne satisfait actuellement pas aux normes Euro5+, et Suzuki ne compte pas le mettre à jour pour se conformer à la réglementation en vigueur.

Une décision lourde de sens puisqu'elle signifie que le mythique roadster ne pourra plus être vendu neuf dans quelques semaines seulement.

Simple et efficace, ce qui en fait un modèle particulièrement prisé par les jeunes permis en quête d'une moto sans fioriture, la Suzuki SV650 ne pourra plus être vendue en Europe à partir de 2026.

Un temps remplacée par la Gladius, de 2009 à 2016, la Suzuki SV650, souffre désormais d'une concurrence toujours plus affûtée et technologiquement plus avancée.

La fin pour la SV650, et pas de remplaçante pour le moment

La nouvelle de la disparition de la SV650 a même été rendue officielle par la filiale britannique du constructeur japonais, qui a confirmé la disparition imminente du roadster de la gamme européenne de Suzuki.

C'est donc une page importante qui se tourne pour la firme d'Hamamatsu, qui devra, pour un moment, au moins, se contenter de sa nouvelle plateforme GSX-8 (S, T et TT) pour alimenter le marché des roadsters de moyennes cylindrées.

La fin de la SV650 maintenant actée, on va guetter ce que peut nous réserver Suzuki dans les prochains mois, notamment sur un marché des roadsters de moyennes cylindrées que la marque ne peut se permettre d'ignorer.