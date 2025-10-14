De nouvelles promos sur les motos Suzuki

Jusqu’au 30 novembre prochain, Suzuki propose des remises et des avantages clients sur de nombreux modèles de sa gamme actuelle, dont certaines de ses nouveautés les plus récentes.

Du côté des roadsters, pour tout achat d’une GSX-8T ou GSX-8TT, les acheteurs auront droit à 900 € d’avantage client, sous la forme d’une aide à la reprise ou en accessoires.

Les GSX-S950 sont concernées par une prime à l’immatriculation de 600 € sur les millésimes 2024, soit 9 999 €, et 800 € sur les millésimes 2025, soit 10 199 €. La GSX-8S reste concernée par les promos : 7 899 € au lieu de 8 899 € sur les millésimes 2023 et 2024, 7 999 € au lieu de 9 299 € sur les millésimes 2025. Enfin, la GSX-S1000 2025 est affichée à partir de 13 199 € au lieu de 13 799 €, soit une remise de 600 €.

En ce qui concerne les routières, la GSX-S1000GX profite désormais d’une prime à l’immatriculation de 1 600 € et s’affiche à 16 299 € pour les millésimes 2024, et 16 499 € pour les millésimes 2025. La version GX + est également concernée par cette prime, et passe maintenant à 18 298 € pour les millésimes 2024, et 18 498 € pour les millésimes 2025.

Dans la même veine, l’offre sur les GSX-S1000GT et GT + est de 700 € pour les millésimes 2025 et 900 € pour les millésimes 2024, soit respectivement 14 299 € pour une GT 2024, 14 499 € pour une GT 2025, 16 298 € pour une GT + 2024 et 16 498 € pour une GT + 2025.

Les trails ne sont pas en reste, avec la V-Strom 800DE et la V-Strom 800SE qui bénéficient d’une prime à l’immatriculation de 500 € valable pour les millésimes 2024 et 2025 faisant baisser les tarifs : 9 999 € pour une V-Strom 800SE 2024 et 10 999 € pour une V-Strom 800DE 2024. Pour la V-Strom 1050DE 2024, la prime à l’immatriculation atteint 1 500 €, soit une moto accessible à partir de 14 499 € au lieu de 15 999 €. Même promo pour la V-Strom 1050SE 2024, avec un tarif qui passe donc à 13 899 € au lieu de 15 399 €.

L’Offre de parrainage sur les DR-Z4S, DR-Z4SM est maintenue. Pour tout client actuellement possesseur d’une Suzuki (neuve ou occasion) qui apporterait au concessionnaire un nouveau client acheteur d’une DR Z4S, DR-Z4SM, les deux clients bénéficieront d’un bon d’achat en accessoires Suzuki d’une valeur de 300 €.

Ces offres et tarifs sont valables chez tous les concessionnaires Suzuki, dans la limite des stocks neufs disponibles, jusqu’au 30 novembre 2025.