Suzuki prolonge ses offres de rentrée avec jusqu’à 1 900 euros de remise
Pour accompagner les motards jusqu’à la fin de la saison et avant l’arrivée des températures moins clémentes, Suzuki a décidé de prolonger ses offres de rentrées jusqu’au 31 octobre.
On les avait découvertes au début du mois de septembre, les offres promotionnelles de rentrées Suzuki sont finalement prolongées jusqu’à la fin du mois d’octobre.
Pour rappel, septembre 2025 voyait le lancement d’offres exclusives :
- La V-Strom 800DE bénéficie désormais d’une prime à l’immatriculation de 300 €, cumulable avec les packs d’accessoires DJEBEL et RALLY qui passent de 899 € à 599 €, soit jusqu’à 600 € d’avantage client.
- Les GSX-S1000GX en version GX + bénéficient maintenant d’une prime à l’immatriculation améliorée et s’affichent à 17 998 € pour les millésimes 2024, soit 1 900 € de remise, et 18 498 € pour les millésimes 2025, soit 1 600 € de remise.
- Du côté de la GSX-8S, les remises appliquées sur les différents millésimes sont toujours valables (7 899 € au lieu de 8 899 € sur les millésimes 2024, 7 999 € au lieu de 9 299 € sur les millésimes 2025) et sont cumulables avec l’offre sur les packs d’accessoires TEAM SUZUKI et SERT, dont le tarif passe de 899 € à 599 €.
- Pour la GSX-8R, les packs d’accessoires SERT ou MOTUL sont à 599 € au lieu de 899 €, soit 300 € d’avantage client.
- Les offres de parrainage sur les DR-Z4S, DR-Z4SM, GSX 8T et GSX 8TT sont également maintenues : pour tout client actuellement possesseur d’une Suzuki (neuve ou occasion) qui apporterait au concessionnaire un nouveau client acheteur d’une DR Z4S, DR-Z4SM, GSX-8T ou GSX-8TT, les deux clients bénéficieront d’un bon d’achat en accessoires Suzuki d’une valeur de 300 €, à utiliser dans le mois suivant l’achat (offre non cumulable avec les packs en pré commandes pour les DR-Z4S et DR-Z4SM)
Les offres existantes suivantes sont également reconduites :
- GSX-S950 2024 : à partir de 9 999 € au lieu de 10 599 €, soit une remise de 600 €
- V-Strom 1050SE 2024 : à partir de 13 899 € au lieu de 15 399 €, soit une remise de 1 500 €
- V-Strom 1050DE 2025 : à partir de 14 499 € au lieu de 15 999 €, soit une remise de 1 500 €
- GSX-S1000GT 2024 : à partir de 14 199 € au lieu de 15 199 €, soit une remise de 1 000 €
- GSX-S1000GT 2025 : à partir de 14 399 € au lieu de 15 199 €, soit une remise de 800 €
- GSX-S1000 2024 : à partir de 12 599 € au lieu de 13 599 €, soit une remise de 1 000 €
- GSX-S1000 2025 : à partir de 13 199 € au lieu de 13 799 €, soit une remise de 600 €
Ces offres et tarifs sont valables chez tous les concessionnaires Suzuki, dans la limite des stocks neufs disponibles, jusqu’au 31 octobre 2025.
