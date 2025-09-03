Suzuki dévoile aussi ses promos de rentrée

Alors que l'été se termine à peine et que l'heure de la rentrée vient de sonner, Suzuki renforce ses différentes opérations promotionnelles. En plus des offres déjà existantes, de nouvelles remises sur les modèles et leurs packs d’accessoires font leur apparition, ainsi que la mise en place d’un parrainage pour les nouveaux clients Suzuki.

Parmi ces nouvelles offres, la V-Strom 800DE bénéficie désormais d’une prime à l’immatriculation de 300 €, cumulable avec les packs d’accessoires DjebelL et Rally, qui passent de 899 € à 599 €.

Autres modèles concernés par ces promos de rentrée, les GSX-S1000GX en version GX+ bénéficient maintenant d’une prime à l’immatriculation améliorée et s’affichent à 17 998 € pour les millésimes 2024, et 18 498 € pour les millésimes 2025. Du côté de la GSX-8S, les remises appliquées sur les différents millésimes sont toujours valables (7 899 € au lieu de 8 899 € sur les millésimes 2024, 7 999 € au lieu de 9 299 € sur les millésimes 2025) et sont cumulables avec l’offre sur les packs d’accessoires Team Suzuki et SERT, dont le tarif passe de 899 € à 599 €.

Pour la GSX-8R, les packs d’accessoires SERT ou Motul sont désormais à 599 € au lieu de 899 €.

Une offre de parrainage sur les DR-Z4S, DR-Z4SM, GSX 8T et GSX 8TT fait aussi son apparition pour tout client actuellement possesseur d’une Suzuki (neuve ou occasion) qui apporterait au concessionnaire un nouveau client acheteur d’une DR Z4S, DR-Z4SM, GSX-8T ou GSX-8TT. Les deux clients peuvent ainsi bénéficier d’un bon d’achat en accessoires Suzuki d’une valeur de 300 €, à utiliser dans le mois suivant l’achat (une offre non cumulable avec les packs en pré commandes pour les DR-Z4S et DR-Z4SM).

De nouvelles promos et des offres reconduites

Suzuki fait aussi le choix de reconduire certaines de ses offres :

- la GSX-S950 2024 à partir de 9 999 € au lieu de 10 599 €

- la V-Strom 1050SE 2024 à partir de 13 899 € au lieu de 15 399 €

- la V-Strom 1050DE 2024 à partir de 14 499 € au lieu de 15 999 €

- la GSX-S1000GT 2024 à partir de 14 399 € au lieu de 15 199 €

- la GSX-S1000GT 2025 à partir de 14 199 € au lieu de 15 199 €

- la GSX-S1000 2024 à partir de 12 599 € au lieu de 13 599 €

- la GSX-S1000 2025 à partir de 13 199 € au lieu de 13 799 €.

Ces offres et tarifs sont valables chez tous les concessionnaires Suzuki (dans la limite des stocks neufs disponibles) jusqu’au 30 septembre 2025.