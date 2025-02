La nouvelle moto électrique Royal Enfield révèle ses secrets

Première moto électrique développée par Royal Enfield, la Flying Flea C6 est annoncée sur le marché en 2026.

D’ici son arrivée dans les concessions, nous en apprenons aujourd’hui plus sur ce qui sera à coup sûr l’une des curiosités des prochains mois.

Reprenant les codes esthétiques d’un modèle des années 1940, la C6, au look de scrambler, sera équipée d’une fourche à parallélogramme et d’une instrumentation tactile ronde avec écran TFT. C’est précisément sur ce point que nous en savons désormais plus.

Une plateforme électrique qui misera notamment sur sa technologie embarquée

Issue d’un développement interne, la moto sera dotée d’un système électronique alimenté par un processeur Snapdragon QWM2290 du spécialiste Qualcomm. Dotée d’un système keyless capable de détecter l’utilisateur via son smartphone, la moto sera ainsi dévérouillable sans clé, et personnalisable, notamment les modes de conduite, directement depuis le smartphone du propriétaire. Il sera ainsi possible de paramétrer la réponse de l'accélérateur, le freinage régénératif, l'ABS en courbe ou encore l'antipatinage en seulement quelques clics sur son téléphone.

L’utilisateur aura ainsi la possibilité d’avoir accès aux différents paramètres via une connectivité 4G, Bluetooth et Wi-fi de la moto directement sur son smartphone. Il sera également possible de suivre la moto à distance via un système de géolocalisation.

Une nouveauté majeure dans le catalogue Royal Enfield qui pourra donc miser, entre autres, sur ses technologies avancées pour s’imposer sur le marché de l’électrique à partir de 2026.