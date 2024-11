En direct de Milan : Royal Enfield se lance dans l'électrique

Flying Flea, voici le nom choisi par le constructeur indien Royal Enfield pour son entité 100 % électrique.

À la façon de LiveWire, un temps gamme dédiée à la mobilité zéro-émission de Harley-Davidson avant de devenir une marque à part entière, Royal Enfield a dévoilé son entité électrique, baptisée Flying Flea, reprenant les codes esthétiques d'un modèle datant de 1940.

Deux modèles sont déjà annoncés par la marque indienne, la C6, avec un style classique et une fouche à parallélogramme, et la S6 et son look de scrambler. La moto pourra également compter sur une instrumentation tactile ronde.

La C6, une moto entièrement électrique conçue pour une mobilité urbaine agile, comme la S6 sont annoncées à la vente pour le printemps 2026.

Deux premiers modèles électriques pas en vente avant 2026

Evolution de la philosophie de Royal Enfield, fondée il y a plus de 120 ans la C6 a été conçue pour : « offrir une expérience de conduite intelligente, agile, mélange sophistiqué de design authentique et de technologie de pointe. »

L'équipe Flying Flea, composée de plus de 200 ingénieurs répartis entre le Royaume-Uni et en Inde, a développé son propre moteur, sa propre batterie, son système de gestion et son propre logiciel personnalisé pour sa gamme de véhicules électriques connectés.

Avec plus de 28 demandes de brevet déposées pour des applications natives et connectées, la technologie les modèles Flying Flea a été développée en interne, en partenariat avec des experts et des marques leaders du secteur.

La marque va également créer un espace de fabrication exclusif de véhicules électriques au sein de son usine de Vallam Vadagal.