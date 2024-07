Royal Enfield se lance dans l'électrique pour son marché domestique

Le design enregistré montre une moto électrique avec un cadre de type exosquelette, probablement en aluminium, ce qui suggère une structure légère mais robuste. À l'avant, on trouve un phare rond classique, rappelant les modèles traditionnels de Royal Enfield, tout en intégrant des éléments modernes. La roue avant est à rayons, contrairement au concept de 2022 qui avait des roues pleines, et elle conserve une fourche de type bras oscillant. La suspension arrière se compose d’un amortisseur unique.

Le design de la nouvelle moto électrique Royal Enfield intègre des éléments classiques, comme une selle unique et un long garde-boue arrière qui abrite les feux arrière et le support de plaque d'immatriculation. Même si c'est une moto électrique, les dessins montrent une section ressemblant à un réservoir de carburant classique. Cela pourrait être une décision de design pour conserver l'esthétique emblématique de Royal Enfield, tout en dissimulant les batteries et les composants électroniques sous ce faux réservoir.

Le design publié dans le Journal des brevets et des dessins de l’Inde inclut également des clignotants avant et des rétroviseurs intégrés, respectant les normes de sécurité. De plus, en réponse aux besoins spécifiques du marché indien, la moto est équipée d’une protection contre les saris, une caractéristique obligatoire dans le pays pour prévenir les accidents avec les vêtements traditionnels longs.

Avec ce nouveau modèle, Royal Enfield semble prêt à entrer sur le marché des motos électriques en Inde, un pays où la demande pour des véhicules propres et efficaces est en forte croissance. L'adaptation d'un design classique avec des technologies modernes pourrait attirer à la fois les puristes de la marque et les nouveaux acheteurs intéressés par des solutions de mobilité durable.

En conclusion, Royal Enfield montre son engagement à rester pertinent dans un marché en rapide évolution en combinant son héritage classique avec des technologies modernes. Ce nouveau modèle électrique pourrait bien être un tournant pour la marque, ouvrant la voie à une gamme de véhicules électriques qui respectent les normes environnementales tout en offrant le charme intemporel de Royal Enfield.