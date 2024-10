Dans son nouvel ouvrage, Patrick Barrabès retrace toute l'histoire de la Mobylette.

Issu d’une famille motocycliste de grand-père à petit-fils et imprégné d'une culture moto acquise dans l’atelier Motobécane paternel, l'auteur, spécialiste de la marque Motobécane, nous plonge de nouveau dans l'histoire de la Mobylette, et celle de son constructeur.

Un modèle iconique pour plusieurs générations, avec plus de quatorze millions d’exemplaires fabriqués, dont nombre d’entre eux circulent encore dans le monde.

Au-delà de l’aspect historique et de la description des différents modèles, l'ouvrage de 240 pages et 900 illustrations, revient sur la petite histoire des gens qui ont dessiné et fabriqué la Mobylette.

Un album photo, de Pantin à Saint-Quentin, permet au travers de nombreux documents inédits, de connaître en détail la fabrication d’une Mobylette et de se plonger dans la vie des usines Motobécane.

Enfin, pour tous ceux qui décident de se lancer dans la restauration de leur « Mob », un chapitre technique reprend les conseils et astuces du manuel d’atelier d’époque, accompagnés par quelques cours de l’école Motobécane.

Le livre « Motobécane : la Mobylette universelle », publié par Sophia Éditions est déjà disponible, au prix public conseillé de 40,60 euros.