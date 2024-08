Pour redonner vie à votre Mobylette, voici le guide ultime

La Mobylette, icône de plusieurs générations, a marqué l'histoire de la mobilité. Aujourd'hui, ces cyclomoteurs sont devenus de véritables objets de collection. Mais pour profiter pleinement de leur charme d'antan, une remise en forme s'impose souvent.

Ce livre vous accompagne pas à pas dans votre projet de restauration. Des bases à la finition, chaque étape est expliquée de manière claire et concise. On commence par l’identification et l’achat en apprenant à reconnaître les différents modèles de Mobylette et à choisir le spécimen qui correspond à vos attentes.

On passe ensuite au démontage et nettoyage avec les techniques pour démonter votre Mobylette en toute sécurité et la nettoyer en profondeur. Réparation et restauration suivent forcément : Moteur, allumage, transmission, carrosserie... Chaque élément est passé en revue avec des explications détaillées et des schémas explicites.

La touche finale : Apprenez à réaliser des finitions de qualité professionnelle : peinture, chromes, sellerie... le tout avec des images pour mieux comprendre. De nombreuses photos illustrent en effet chaque étape de la restauration, vous permettant de visualiser concrètement les opérations à réaliser. Vous pourrez ainsi travailler en toute sérénité et obtenir un résultat à la hauteur de vos attentes.

Les auteurs Sylvie et Franck Méneret, collectionneurs passionnés depuis plus de 40 ans. Ils mettent leur expertise au service des amoureux de la Mobylette. Grâce à leur expérience et à leur savoir-faire, ils vous guident pas à pas dans votre projet de restauration. Avec ce guide, vous aurez toutes les cartes en main pour redonner vie à votre Mobylette et profiter de longues balades à travers les paysages.