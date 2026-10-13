Il semble que Yamaha ait quelque peu du mal à écouler les stocks de son roadster, pourtant star, la MT-07.

Faisant l’objet d’offres régulières depuis plusieurs mois, la Yamaha MT-07 connaît une nouvelle promotion, qui cette fois-ci va durer jusqu’à la fin de l’année civile. Et bonne nouvelle pour les futurs acquéreurs, toutes les versions en profitent, que ce soit celles avec la traditionnelle transmission manuelle, ou celles équipées de la boîte de vitesses automatisée : le système Y-AMT, pour Yamaha Automated Manual Transmission.

On retrouve donc la MT-07 standard, la MT-07 Y-AMT, les MT-07 35 kW et MT-07 Y-AMT 35 kW (bridées pour les jeunes permis A2) remisées de 500 euros, pour faire de la place dans les stocks, certes, avant l’arrivée des modèles 2027, mais aussi pour s’aligner sur une concurrence toujours plus affûtée sur le marché des roadsters de moyennes cylindrées.

Ainsi, les MT-07 2025 sont affichées à 7 499 € au lieu de 7 999 € et les MT-07 2025 Y-AMT à 7 999 € au lieu de 8 499 €.

Une promo et un crédit à 0 % pour la Yamaha MT-07

En plus de cette remise de 500 euros valable jusqu’à la fin de l’année, il est aussi possible d’y associer l’offre de financement à 0 % encore en cours pendant tout ce mois d’octobre.

En cumulant ces deux offres, la Yamaha MT-07 devient ainsi accessible à partir de 218,72 € par mois sans aucuns frais (prix initial MT-07 : 7 999 € - 500 € de remise immédiate, 24 mensualités de 218,72 € après apport de 2 249,70 € et un montant total financé de 5 249,30 €).