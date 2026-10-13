Scooters 50 cc à 60 km/h : l’Allemagne veut faire sauter la limite européenne des 45 km/h, la France pourrait suivre

À l'origine de cette initiative figure une particularité héritée de la réunification allemande. Certains cyclomoteurs fabriqués dans l'ancienne République démocratique allemande, notamment les célèbres Simson, bénéficient d'un régime historique leur permettant de circuler jusqu'à 60 km/h tout en conservant leur classification particulière.

Une exception qui inspire aujourd'hui les responsables politiques de Saxe. Leur interrogation est simple : pourquoi des cyclomoteurs anciens peuvent-ils légalement atteindre 60 km/h alors que les modèles modernes, dotés de freins, de suspensions et de pneumatiques plus évolués, restent limités à 45 km/h ?

La Saxe souhaite porter ce débat au niveau fédéral allemand, avec l'objectif d'obtenir ensuite une évolution du cadre européen. Le dossier a franchi une première étape politique le 29 septembre 2026, lorsque le gouvernement de Saxe a examiné l'initiative visant à relever à 60 km/h la vitesse maximale des cyclomoteurs. Selon les informations recueillies auprès du ministère saxon par un média spécialisé allemand, sa présentation au Bundesrat est annoncée pour le 16 octobre.

Cette démarche pourrait ouvrir la voie à une demande de modification de la réglementation européenne, sans préjuger de son adoption. Il s'agit donc d'une proposition politique, pas d'une décision déjà prise à Bruxelles.

En France, les jeunes conducteurs seraient directement concernés

La réglementation française distingue clairement les cyclomoteurs des motocyclettes légères. Un scooter thermique de 50 cc, ou son équivalent électrique, appartient à la catégorie des cyclomoteurs lorsqu'il respecte notamment la limite de 45 km/h.

Il peut être conduit dès 14 ans avec le brevet de sécurité routière, correspondant à la catégorie AM du permis. Les personnes nées avant 1988 bénéficient d'une dispense de titre de conduite pour cette catégorie.

Un passage à 60 km/h sans changement de classification modifierait donc sensiblement les possibilités offertes aux utilisateurs français, notamment les adolescents, les conducteurs urbains et les personnes recherchant une mobilité motorisée accessible.

Mais cette évolution ne signifierait pas automatiquement que tous les scooters 50 cc déjà vendus pourraient être débridés. Les règles d'homologation, d'assurance et de conformité des véhicules devraient également être examinées.

Rouler à 45 km/h dans une circulation à 50 : un argument de sécurité

Les défenseurs du projet allemand mettent en avant un argument concret. Sur les voies limitées à 50 km/h, un cyclomoteur plafonnant à 45 km/h peut créer une différence de vitesse avec les autres véhicules.

Selon les promoteurs de la réforme, cette situation encourage parfois des dépassements inutiles ou risqués. Un cyclomoteur capable d'atteindre 60 km/h pourrait mieux s'insérer dans certaines circulations, tout en restant tenu de respecter les limitations applicables.

Mais l'argument possède une contrepartie. À 60 km/h, l'énergie cinétique d'un véhicule est environ 78 % supérieure à celle qu'il possède à 45 km/h, à masse identique. Les distances de freinage et les conséquences potentielles d'une collision mériteraient donc une évaluation approfondie. La question devient particulièrement sensible lorsqu'il s'agit de conducteurs âgés de 14 ou 15 ans.

Pourquoi Bruxelles détient la clé

La France ne pourrait pas simplement décider d'autoriser tous ses cyclomoteurs homologués à atteindre 60 km/h. Le règlement européen 168/2013 fixe notamment les caractéristiques techniques des véhicules de catégorie L1e, dont la vitesse maximale par construction est limitée à 45 km/h.

Pour généraliser une nouvelle limite à 60 km/h, il faudrait donc modifier le cadre réglementaire européen, puis en tirer les conséquences sur les règles nationales de conduite et d'homologation. La démarche allemande pourrait ouvrir ce chantier, mais son aboutissement demeure incertain.

Une réforme qui pourrait dépasser les seuls scooters

Si Bruxelles acceptait de redéfinir les cyclomoteurs, les conséquences pourraient également concerner les modèles électriques et soulever des questions pour d'autres véhicules légers, sans que leur inclusion soit automatique.

Constructeurs, assureurs, auto-écoles et pouvoirs publics devraient adapter leurs pratiques. Pour la France, le véritable débat serait alors de déterminer si un cyclomoteur à 60 km/h peut conserver les mêmes conditions d'accès qu'un modèle limité à 45 km/h.

Car derrière une augmentation de 15 km/h se cache une question autrement plus importante : jusqu'où peut-on faciliter la mobilité des jeunes sans augmenter leur exposition au risque ?

La Saxe vient, selon les informations rapportées, de relancer cette discussion. Mais pour les utilisateurs français, une chose demeure certaine : aujourd'hui, la limite légale des cyclomoteurs reste fixée à 45 km/h.